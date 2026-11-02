Суд в Германии признал незаконным блокирование иска Усманова к Совету ЕС

Суд в Германии признал незаконным блокирование иска Усманова к Совету ЕСЕго не передавали из-за позиции МИД ФРГ
Федеральный верховный суд Германии (BGH) признал незаконным отказ председателя Земельного суда Гамбурга организовать вручение документов по иску бизнесмена Алишера Усманова к Совету Евросоюза. Об этом сообщает Welt. В пресс-службе Усманова подтвердили «Ведомостям» эту информацию.
Иск был подан в декабре 2023 г.. Судья, рассматривавший дело, распорядился направить документы ответчику в Бельгию. Однако председатель Земельного суда Гамбурга отказался организовать их передачу после консультаций с Федеральным ведомством юстиции, которое ссылалось на возражения МИД Германии.
21 октября 2026 г. BGH отменил этот отказ, а также решение Ганзейского высшего земельного суда, ранее его поддержавшего, и установил, что у председателя Земельного суда не было полномочий препятствовать вручению. В постановлении указано, что отказ «является незаконным и нарушает права заявителя», а рекомендация Федерального ведомства юстиции, согласованная с МИД ФРГ, не носила обязательного характера.
Усманов добивается запрета на распространение Советом ЕС утверждений, которые считает недостоверными и порочащими его репутацию. Речь идет о сведениях, опубликованных в официальном журнале ЕС при обосновании персональных санкций, в частности о публикации Forbes о предполагаемых связях бизнесмена с президентом России Владимиром Путиным. В январе 2024 г. Земельный суд Гамбурга запретил журналу распространять соответствующие утверждения.
Как отмечает Welt, впоследствии Усманов оспорил эти утверждения в немецком суде. В ходе разбирательства Forbes не смог привести конкретных примеров деятельности бизнесмена в качестве подставного лица российского президента и не раскрыл личность эксперта, на которого ссылалась публикация. Представители журнала утверждали, что спорная формулировка представляла собой выражение мнения. В январе 2024 г. Земельный суд Гамбурга запретил Forbes распространять соответствующие сведения.
Несмотря на это решение, Совет ЕС не исключил из обоснования санкций утверждение о предполагаемой деятельности Усманова в интересах Путина, хотя и изменил его формулировку, пишет Welt. Бизнесмен счел, что дальнейшее распространение этих сведений нарушает его личные неимущественные права, и обратился с иском к Совету ЕС.
В ноябре 2025 г. Welt со ссылкой на внутренние документы сообщала, что правительство Германии возражало против передачи иска Совету ЕС в том числе по внешнеполитическим соображениям: МИД ФРГ опасался, что решения национальных судов могут повлиять на санкционную политику Евросоюза.
В новой публикации Welt приводит переписку немецких чиновников. В МИД ФРГ выступали против проверки санкционных решений национальными судами, ссылаясь на наднациональный характер ограничений и внешнеполитические интересы Германии. При этом в ведомстве отмечали, что подсанкционные лица могут добиваться возмещения ущерба в судах ЕС.
Адвокат Усманова Йоахим Штайнхёфель заявил, что решение BGH подтверждает право предпринимателя на судебную защиту. «Доступ к правосудию – основополагающее право. Оно не подчиняется текущему внешнеполитическому курсу. При предыдущем правительстве МИД Германии хотел помешать моему доверителю предъявить иск Совету ЕС в немецком суде», – отметил юрист. По его словам, председатель Земельного суда фактически заблокировал вручение документов, несмотря на распоряжение независимого судьи, хотя закон не предоставлял ему таких полномочий. «Председатель суда не подчиняется указаниям МИД. Тот, кто смешивает судебную и исполнительную власть, подрывает независимость судебной власти», – добавил Штайнхёфель.
Решение BGH касается исключительно процедуры вручения судебных документов; требования Усманова к Совету ЕС по существу пока не рассматривались. В то же время постановление устраняет препятствие для продолжения разбирательства в немецком суде. Welt отмечает, что дело может иметь значение и для других лиц, оспаривающих распространение сведений, использованных при обосновании европейских санкций. В августе 2025 г. Euronews писал, что разбирательство может стать первым делом о клевете против Совета ЕС, связанным с обоснованием персональных санкций.
В январе 2026 г. Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова к немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, запретив распространять ряд утверждений о предполагаемых связях предпринимателя с российскими властями и его влиянии на редакционную политику «Коммерсанта».