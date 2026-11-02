Суд в Германии признал незаконным блокирование иска Усманова к Совету ЕС

Решение BGH касается исключительно процедуры вручения судебных документов; требования Усманова к Совету ЕС по существу пока не рассматривались. В то же время постановление устраняет препятствие для продолжения разбирательства в немецком суде. Welt отмечает, что дело может иметь значение и для других лиц, оспаривающих распространение сведений, использованных при обосновании европейских санкций. В августе 2025 г. Euronews писал, что разбирательство может стать первым делом о клевете против Совета ЕС, связанным с обоснованием персональных санкций.