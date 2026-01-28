Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания FAZ

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания FAZБизнесмен оспаривал публикацию ряда заявлений Навального
Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к немецкому изданию FrankfurterAllgemeine Zeitung (FAZ), об этом «Ведомостям» рассказали в его пресс-службе и подтвердили его адвокаты. В частности, немецкий суд запретил распространение FAZ целого ряда утверждений. В том числе о том, что Усманов неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане и что он вмешивался в редакционную политику принадлежащего ему ИД «Коммерсантъ».
В пресс-службе отметили, что это первый случай, когда судом европейской юрисдикции были запрещены заявления Алексея Навального (скончался в 2024 г.) в адрес Усманова. Как следует из иска, спорная статья была опубликована в FAZ (одно из ведущих и наиболее авторитетных изданий Германии) в апреле 2023 г.
Изначально Усманов обратился к FAZ с заявлением о прекращении противоправных действий, но, получив отказ, пошел с иском в суд. Требования миллиардера теперь удовлетворены в полном объеме. В случае нарушения запрета может быть наложен штраф в размере до 250 000 евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности его взыскания – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности, пояснили представители адвокатского бюро.
Согласно решению земельного суда Гамбурга, запрету к распространению в FAZ также подлежит информация о том, что Усманов якобы «подарил» недвижимость структурам Дмитрия Медведева – сейчас зампреда Совета безопасности России. Коснулся запрет и утверждений о том, что бизнесмен в 2002 г. якобы приобрел активы «Газпром инвестхолдинга» через контролируемую им компанию.
По словам представляющего Усманова адвоката Йоахима Штайнхефеля, решение суда подтверждает, что ключевые заявления в статье FAZ представляют собой не что иное «как коктейль из ложных утверждений и дискредитированных нарративов». Представители бизнесмена отметили, что ранее эти утверждения использовались для обоснования санкций ЕС и инициирования расследований против него в Германии.
Это не первое решение в пользу Усманова в европейском суде. В январе 2026 г. земельным судом Гамбурга были запрещены утверждения швейцарского издания Watson о владении Усмановым недвижимостью на озере Тегернзее в Германии и яхтой Dilbar. А в январе 2024 г. было вынесено решение против американского журнала Forbes, статья которого была использована Советом ЕС в качестве доказательства в санкционном досье бизнесмена.
Представители Усманова также напомнили, что в декабре 2025 г. в ФРГ было прекращено расследование по подозрениям в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Как писали «Ведомости», весной 2022 г. Усманов подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. Bloomberg сообщал, что бизнесмен останется в санкционном списке ЕС, так как Европейский суд отклонил его апелляцию.