Алишер Усманов выиграл суд против немецкого издания FAZ

Изначально Усманов обратился к FAZ с заявлением о прекращении противоправных действий, но, получив отказ, пошел с иском в суд. Требования миллиардера теперь удовлетворены в полном объеме. В случае нарушения запрета может быть наложен штраф в размере до 250 000 евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности его взыскания – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности, пояснили представители адвокатского бюро.