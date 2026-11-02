ЮНЕСКО: за 20 лет в мире погибли более 1600 журналистов
С 2006 г. в мире был убит 1641 журналист, в среднем один сотрудник СМИ погибает каждые четыре дня. Такие данные приводятся в докладе ЮНЕСКО, которое с этого времени ведет систематический мониторинг подобных случаев.
Согласно документу, вооруженные конфликты становились главным фактором гибели журналистов в отдельные периоды: в 2006–2007, 2012–2015 и 2023–2025 гг.
При этом за последние два года число убийств журналистов в странах, где не было вооруженных конфликтов, составило 62 – это минимальный показатель за 18 лет.
ЮНЕСКО также сообщило о снижении числа погибших женщин-журналистов. В то же время участились случаи гибели молодых сотрудников СМИ в возрасте от 25 до 29 лет.
28 марта в результате израильского авиаудара на юге Ливана погибли трое журналистов, освещавших конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». По данным «Аль-Манар», в результате удара погиб его корреспондент Али Шуэйб. Телеканал Al-Mayadeen сообщил, что в районе Джеззин погибли также журналистка Фатима Фтуни и ее брат – видеожурналист Мохаммед.
В декабре 2025 г. при ударе украинского дрона под донецким Северском погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» и военнослужащий Николай Чигасов.