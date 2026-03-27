При ударе Израиля по Ливану погибла журналистка, сотрудничавшая с «Известиями»
В результате израильского авиаудара на юге Ливана погибли трое журналистов, освещавших конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». О6 этом сообщает The Washigton Post со ссылкой на телеканалы.
По данным «Аль-Манар», в результате удара погиб его корреспондент Али Шуэйб. В «Аль-Манар» заявили, что удар был нанесен по журналистам, и назвали Шуэйба «символом медиасопротивления». Израильская сторона утверждает, что он «раскрывал позиции израильских военных» и поддерживал контакты с боевиками.
Телеканал Al-Mayadeen сообщил, что в районе Джеззин погибли также журналистка Фатима Фтуни и ее брат – видеожурналист Мохаммед. Незадолго до атаки Фтуни вела прямое включение с места событий.
В 2025 г. «Известия» заключили соглашение с Al-Mayadeen, и последний репортаж Фтуни для «Известий» был выпущен 27 марта.
Президент Ливана Жозеф Аун осудил удар, назвав его «вопиющим преступлением, нарушающим все законы и соглашения, защищающие журналистов».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян также выразила соболезнования в связи с гибелью журналистов. «Шлем наши искренние соболезнования каналам «Аль-Манар» и «Аль-Маядин», – написала она в Telegram-канале.
С начала конфликта между Израилем и «Хезболлой» 2 марта число погибших журналистов и работников СМИ в Ливане достигло пяти, уточняет WP.