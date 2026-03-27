При ударе Израиля по Ливану погибла журналистка, сотрудничавшая с «Известиями»

По данным «Аль-Манар», в результате удара погиб его корреспондент Али Шуэйб. В «Аль-Манар» заявили, что удар был нанесен по журналистам, и назвали Шуэйба «символом медиасопротивления». Израильская сторона утверждает, что он «раскрывал позиции израильских военных» и поддерживал контакты с боевиками.