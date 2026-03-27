Политика /

При ударе Израиля по Ливану погибла журналистка, сотрудничавшая с «Известиями»

В результате израильского авиаудара на юге Ливана погибли трое журналистов, освещавших конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». О6 этом сообщает The Washigton Post со ссылкой на телеканалы.

По данным «Аль-Манар», в результате удара погиб его корреспондент Али Шуэйб. В «Аль-Манар» заявили, что удар был нанесен по журналистам, и назвали Шуэйба «символом медиасопротивления». Израильская сторона утверждает, что он «раскрывал позиции израильских военных» и поддерживал контакты с боевиками.

Телеканал Al-Mayadeen сообщил, что в районе Джеззин погибли также журналистка Фатима Фтуни и ее брат – видеожурналист Мохаммед. Незадолго до атаки Фтуни вела прямое включение с места событий.

В 2025 г. «Известия» заключили соглашение с Al-Mayadeen, и последний репортаж Фтуни для «Известий» был выпущен 27 марта.

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1072 человек

Президент Ливана Жозеф Аун осудил удар, назвав его «вопиющим преступлением, нарушающим все законы и соглашения, защищающие журналистов».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также выразила соболезнования в связи с гибелью журналистов. «Шлем наши искренние соболезнования каналам «Аль-Манар» и «Аль-Маядин», – написала она в Telegram-канале.

С начала конфликта между Израилем и «Хезболлой» 2 марта число погибших журналистов и работников СМИ в Ливане достигло пяти, уточняет WP.

