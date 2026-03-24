Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 1072 человек
Количество погибших при ударах Израиля по Ливану со 2 марта увеличилось до 1072. Это следует из данных минздрава республики, передает «РИА Новости».
При атаках пострадали 2966 человек.
За последние сутки погибли 33 человека, 90 получили ранения.
Столкновения Израиля и ливанской группировки «Хезболла» начались 28 февраля. Движение атаковало территорию Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
9 марта израильские силы начали ограниченную наземную операцию на юге Ливана. В ходе операции военные будут уничтожать объекты инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидировать ее членов на южной территории Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Ливан, что тот заплатит «высокую цену», если атаки на израильскую территорию не прекратятся.