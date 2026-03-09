Газета
Главная / Политика /

ЦАХАЛ начала операцию против «Хезболлы» на юге Ливана

Ведомости

Израильские вооруженные силы начали ограниченную наземную операцию против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные проводят мероприятия по выявлению и ликвидации объектов террористической инфраструктуры, отмечается в заявлении. Перед началом наземной операции были нанесены удары с воздуха и земли, в результате чего было поражено значительное количество объектов.

Эта операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей северного Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.

«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. Израиль в итоге начал наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Ливан, что тот заплатит «высокую цену», если атаки на израильскую территорию не прекратятся. Накануне минздрав Ливана сообщил, что число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта достигло 294 человек.

