Число жертв израильских ударов по Ливану достигло 294
Число погибших в Ливане от израильских атак со 2 марта достигло 294 человек. Об этом сообщает издание L’orient Today со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. 1023 получили ранения.
6 марта министерство здравоохранения сообщило о 217 погибших и 798 раненых.
Ливанское официальное национальное информационное агентство, ссылаясь на данные минздрава, сообщило, что 41 человек погиб в результате израильских ударов в восточной долине Бекаа, пишет The Guardian 7 марта.
«Серия авиаударов, нанесенных израильским врагом по городу Наби-Шит и окрестным населенным пунктам в районе Баальбека, привела к гибели 41 мирного жителя и ранению еще 40 человек», – говорится в заявлении министерства.
«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля и выпустила ракеты и беспилотники в сторону Хайфы. Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» 2 марта.
The Guardian сообщает, что министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Ливан, что тот заплатит «высокую цену», если атаки не прекратятся.