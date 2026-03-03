Начнет ли Израиль наземное наступление на Ливан

Начнет ли Израиль наземное наступление на ЛиванК войне на стороне Ирана подключилась «Хезболла»
Армия обороны Израиля (АОИ) начинает наступательную операцию против проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетный обстрел исламистами северных израильских городов рано утром 2 марта, заявил начальник израильского генштаба Эяль Замир. Перед наступлением израильские военные призвали жителей 50 населенных пунктов на юге и востоке Ливана начать эвакуацию в безопасные районы страны. На данный момент израильские ВВС наносят воздушные удары по позициям «Хезболлы» и их военным складам вдоль израильско-ливанской границы и в Бейруте, сообщила пресс-служба АОИ. С начала израильских бомбардировок в Ливане погиб 31 человек и 149 получили ранения, передает ливанское информационное агентство National News Agency со ссылкой на местный минздрав.
Как сообщили израильские военные, «Хезболла» запустила несколько ракет и беспилотников в сторону Хайфы, но большая часть снарядов упала на открытой местности, а другие были перехвачены израильской ПВО. Вскоре шиитские радикалы объявили, что они открыли боевые действия против Израиля в ответ на «вероломное» убийство 28 февраля верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Целью их атак был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы, говорится в заявлении. Это нападение произошло спустя несколько часов после того, как новый руководитель «Хезболлы» Наим Касем поклялся отправить своих бойцов на войну против США и Израиля, несмотря на предупреждения ливанского правительства не делать этого.
Со своей стороны, израильское руководство возложило ответственность за эскалацию на «Хезболлу» и начало развертывание своих войск на израильско-ливанской границе. Позже министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в Х написал, что, после того как генеральный секретарь «Хезболлы» Касем под давлением Ирана принял решение об обстреле Израиля, он тем самым стал законной израильской мишенью для ликвидации. Как передают Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники, в результате недавних израильских воздушных налетов на Ливан мог погибнуть глава политического крыла исламистов в ливанском парламенте Мохаммед Раад.
Для наступления на «Хезболлу» в ближайшие 48 часов израильские военные начнут призыв резервистов, сообщило Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, в последнее время Израиль накопил достаточное количество оружия и боеприпасов на складах для продолжительных боевых действий.
На фоне израильских военных приготовлений президент Ливана Джозеф Аун осудил израильские атаки на его страну. По его словам, Бейрут не имеет никакого отношения к эскалации, которая рискует вновь подвергнуть его страну опасности. А премьер-министр Наваф Салам на своей странице в Х написал, что его правительство предпримет все необходимые действия для привлечения к ответственности причастных к обстрелу Израиля.
Израильская армия проводила наземную операцию против «Хезболлы» на территории соседнего государства осенью 2024 г. После заключения в конце ноября того же года при посредничестве предыдущего президента США Джо Байдена соглашения о прекращении огня Израиль вывел свои войска из большей части захваченной территории в Южном Ливане. Но, несмотря на перемирие, израильские ВВС периодически наносили воздушные удары по позициям «Хезболлы». Всего за время активной фазы боевых действий погибло около 4000 ливанских боевиков, в том числе лидер движения Хасан Насралла.
Израиль, скорее всего, не станет проводить наземную операцию в Ливане до тех пор, пока не завершатся боевые действия против Ирана, полагает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Тем не менее израильские ВВС продолжат боевые вылеты против «Хезболлы».
Пока сложно оценить, насколько активно «Хезболла» готова подключиться к военным операциям против Израиля, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, подключение ливанских боевиков к ближневосточной войне спровоцировала гибель Хаменеи, поскольку тот является духовным лидером не только Ирана, но и членов шиитского движения в Ливане. «Это стало ответной реакцией. До недавних пор движение проявляло сдержанность на израильском направлении, тем самым ставя интересы своей страны на первое место», – добавил эксперт.
«Хезболла» не заинтересована в падении исламского строя в Иране, иначе это будет означать конец существования самого движения, говорит Гасанов. И хотя шиитская группировка серьезно пострадала в ходе предыдущего военного столкновения с Израилем, она сохранила свои боевые возможности и готова к длительному сопротивлению, отметил политолог. Семенов также не исключил вероятность гражданской войны в Ливане в случае попыток ливанского правительства в нынешних условиях разоружить «Хезболлу», а также активных наступательных действий группировки по отношению к Израилю.