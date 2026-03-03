Начнет ли Израиль наземное наступление на Ливан

Как сообщили израильские военные, «Хезболла» запустила несколько ракет и беспилотников в сторону Хайфы, но большая часть снарядов упала на открытой местности, а другие были перехвачены израильской ПВО. Вскоре шиитские радикалы объявили, что они открыли боевые действия против Израиля в ответ на «вероломное» убийство 28 февраля верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Целью их атак был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы, говорится в заявлении. Это нападение произошло спустя несколько часов после того, как новый руководитель «Хезболлы» Наим Касем поклялся отправить своих бойцов на войну против США и Израиля, несмотря на предупреждения ливанского правительства не делать этого.