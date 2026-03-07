Израиль: Ливан заплатит «высокую цену» за атаки «Хезболлы»

Утром 2 марта армия обороны Израиля начала наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетный обстрел северных городов страны. Израиль предупредил жителей 50 ливанских поселений на юге и востоке о необходимости эвакуации перед операцией. Израильские военные сообщили, что «Хезболла» выпустила ракеты и беспилотники в сторону Хайфы. Большинство снарядов упали на открытой местности, остальные перехвачены ПВО. Шиитские радикалы заявили, что начали боевые действия против Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля.