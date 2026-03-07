Израиль: Ливан заплатит «высокую цену» за атаки «Хезболлы»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне продолжающихся обстрелов со стороны шиитского движения «Хезболла» предупредил Ливан, что тот заплатит «высокую цену», если атаки не прекратятся, пишет The Guardian.
В обращении к президенту Ливана Джозефу Ауну он сказал, что если «выбор встанет между защитой наших граждан и безопасностью наших солдат или Ливаном, мы выберем защиту наших граждан и наших солдат, и правительство Ливана, и сам Ливан заплатят очень высокую цену».
Утром 2 марта армия обороны Израиля начала наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетный обстрел северных городов страны. Израиль предупредил жителей 50 ливанских поселений на юге и востоке о необходимости эвакуации перед операцией. Израильские военные сообщили, что «Хезболла» выпустила ракеты и беспилотники в сторону Хайфы. Большинство снарядов упали на открытой местности, остальные перехвачены ПВО. Шиитские радикалы заявили, что начали боевые действия против Израиля в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля.