The Atlantic: новая военная кампания США против Ирана может продлиться недели
Новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Такие варианты действий администрации президента США Дональда Трампа рассматривает Пентагон, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.
По данным издания, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу возможные сценарии дальнейших действий в отношении Тегерана.
Среди вариантов – нанесение новых ударов в течение нескольких часов, дней или недель, продолжение морской блокады Ирана с сохранением угрозы возобновления боевых действий либо отказ от дальнейших шагов. Как отмечает The Atlantic, все сценарии должны создать условия, позволяющие американскому президенту объявить о победе.
В случае выбора продолжительной военной кампании ее целями могут стать оборонные системы Ирана, инфраструктурные объекты и предполагаемые элементы ядерной программы страны. По данным журнала, такой подход будет аналогичен действиям США в первые недели предыдущей войны.
2 ноября американский журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация Трампа может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Вероятной целью он назвал гору Пикакс, где, по данным израильской разведки, Иран мог возобновить обогащение урана. Карлсон отметил, что объект имеет почти 100-метровый слой защиты, поэтому «единственным вариантом является ядерный удар».
1 ноября Axios писал, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом призвал нанести удар по Ирану сразу после промежуточных выборов в конгресс. По данным источников портала, Трамп пока хочет дать шанс переговорам с Ираном, но такая стратегия беспокоит Нетаньяху.