The Atlantic: новая военная кампания США против Ирана может продлиться недели

Новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Такие варианты действий администрации президента США Дональда Трампа рассматривает Пентагон, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.