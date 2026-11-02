Глава OpenAI: человечество сможет сохранить контроль над ИИ

По словам Альтмана, за последние месяцы возможности искусственного интеллекта существенно расширились. Он считает, что в начале 2026 г. ИИ уступал ведущим ученым по уровню знаний, но теперь способен превосходить их в решении многих задач. Кроме того, технология, по его оценке, уже может выполнять большую часть офисной работы.