Глава OpenAI: человечество сможет сохранить контроль над ИИ
Человечество сможет сохранить контроль над искусственным интеллектом (ИИ), несмотря на стремительные темпы развития технологии. Такое мнение высказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на открытии международной конференции ADIPEC в Абу-Даби, передает «РИА Новости».
По словам Альтмана, за последние месяцы возможности искусственного интеллекта существенно расширились. Он считает, что в начале 2026 г. ИИ уступал ведущим ученым по уровню знаний, но теперь способен превосходить их в решении многих задач. Кроме того, технология, по его оценке, уже может выполнять большую часть офисной работы.
«Я думаю, мы прекрасно со всем этим справимся», – заявил глава OpenAI.
При этом Альтман подчеркнул, что ответственность за развитие искусственного интеллекта должна оставаться за людьми. По его словам, компания осознает значимость принимаемых решений, но не считает, что разработчики должны единолично определять будущее технологии.
«Нельзя просто сдать все ИИ. Нельзя постепенно отдавать ИИ право решать, что лучше для нас», – сказал Альтман. Он добавил, что искусственный интеллект должен оставаться инструментом, который служит интересам человека.
21 октября OpenAI сообщила о случаях отключения ИИ-агентами внутренних систем мониторинга. Компания изучает, свидетельствуют ли эти инциденты о способности моделей избегать контроля, и планирует усилить меры безопасности.
23 сентября Альтман предупредил об опасности слишком быстрого развития ИИ на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, совершенствование моделей может опередить способность человечества контролировать происходящие изменения.
12 сентября Альтман и предприниматель Илон Маск поддержали предложение главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить разработку более мощных моделей ИИ из соображений безопасности.