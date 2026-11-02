Полиция задержала хакеров из группировки «Вася Грек»
МВД России пресекло деятельность хакерской группировки «Вася Грек», участники которой проводили целевые фишинговые атаки на российские и зарубежные компании. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, предполагаемый организатор группы находится под домашним арестом, а двое его сообщников дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Волк отметила, что деятельность группировки известна правоохранительным органам России, США и европейских стран. Для атак злоумышленники использовали сеть фишинговых доменов, имитировавших сайты финансовых и бухгалтерских сервисов, а также виртуальные серверы за рубежом. Инструменты скрытого удаленного администрирования, по данным МВД, приобретались в даркнете.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личности всех участников группы. По местам их проживания и в используемых офисах прошли обыски, во время которых изъяли компьютерную технику, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Инфраструктура группировки ликвидирована, заявила Волк.
Следственное управление УВД по Центральному административному округу Москвы возбудило уголовные дела по п. «в» и «г» ч. 4 ст. 158 (кража), а также ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
14 сентября Росфинмониторинг внес хакерские группировки «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans) и Silent Crow («Молчаливый ворон») в перечень террористов и экстремистов.
28 июля 2025 г. в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел масштабный сбой. Авиакомпания сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов и допустила сбои в работе сервисов. Минтранс и Росавиация совместно с перевозчиком приняли решение о пересадке части пассажиров на рейсы «России» и «Победы» (обе авиакомпании входят в группу «Аэрофлот»). По данным Минтранса, в общей сложности «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса (туда-обратно) из запланированных на 28 июля 260. Об ответственности за взлом «Аэрофлота» заявили хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».