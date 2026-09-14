Росфинмониторинг внес две хакерские группировки в перечень террористов
Росфинмониторинг внес хакерские группировки «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans,
Обе группировки включены в раздел перечня, содержащий сведения об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В июне Верховный суд (ВС) Российской Федерации принял к производству административное исковое заявление о признании хакерских группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России. Позже иск был удовлетворен.
28 июля 2025 г. в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел масштабный сбой. Авиакомпания сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов и допустила сбои в работе сервисов. Минтранс и Росавиация совместно с перевозчиком приняли решение о пересадке части пассажиров на рейсы «России» и «Победы» (обе авиакомпании входят в группу «Аэрофлот»). По данным Минтранса, в общей сложности «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса (туда-обратно) из запланированных на 28 июля 260.
Об ответственности за взлом «Аэрофлота» заявили хакерские группировки Silent Crow с Украины и белорусская «Киберпартизаны BY». Злоумышленники заявили, что операция готовилась в течение года.