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Главная / Общество /

Росфинмониторинг внес две хакерские группировки в перечень террористов

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Росфинмониторинг внес хакерские группировки «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Silent Crow («Молчаливый ворон», организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обе группировки включены в раздел перечня, содержащий сведения об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В июне Верховный суд (ВС) Российской Федерации принял к производству административное исковое заявление о признании хакерских группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России. Позже иск был удовлетворен.

28 июля 2025 г. в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел масштабный сбой. Авиакомпания сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов и допустила сбои в работе сервисов. Минтранс и Росавиация совместно с перевозчиком приняли решение о пересадке части пассажиров на рейсы «России» и «Победы» (обе авиакомпании входят в группу «Аэрофлот»). По данным Минтранса, в общей сложности «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса (туда-обратно) из запланированных на 28 июля 260.

Об ответственности за взлом «Аэрофлота» заявили хакерские группировки Silent Crow с Украины и белорусская «Киберпартизаны BY». Злоумышленники заявили, что операция готовилась в течение года.

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