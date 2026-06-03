ВС РФ рассмотрит иск о признании «Киберпартизан BY» и Silent Crow экстремистами
Верховный Суд (ВС) Российской Федерации принял к производству административное исковое заявление о признании хакерских группировок «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans) и Silent Crow («Молчаливый ворон») экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно информации суда, дело будет рассматриваться в качестве суда первой инстанции. Судебное разбирательство пройдет в закрытом режиме.
28 июля 2025 г. в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел масштабный сбой. Авиакомпания сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов и допустила сбои в работе сервисов. Минтранс и Росавиация совместно с перевозчиком приняли решение о пересадке части пассажиров на рейсы «России» и «Победы» (обе авиакомпании входят в группу «Аэрофлот»). По данным Минтранса, в общей сложности «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса (туда-обратно) из запланированных на 28 июля 260.
Об ответственности за взлом «Аэрофлота» заявили хакерские группировки Silent Crow с Украины и белорусская «Киберпартизаны BY». Злоумышленники заявили, что операция готовилась в течение года и завершилась «уничтожением» около 7000 физических и виртуальных серверов, включая базы данных, CRM, Exchange, а также похищением 22 ТБ информации.