ВС РФ рассмотрит иск о признании «Киберпартизан BY» и Silent Crow экстремистами

28 июля 2025 г. в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел масштабный сбой. Авиакомпания сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов и допустила сбои в работе сервисов. Минтранс и Росавиация совместно с перевозчиком приняли решение о пересадке части пассажиров на рейсы «России» и «Победы» (обе авиакомпании входят в группу «Аэрофлот»). По данным Минтранса, в общей сложности «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса (туда-обратно) из запланированных на 28 июля 260.