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Главная / Бизнес /

В России стартовали государственные закупочные интервенции зерна

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Государственные закупочные интервенции зерна стартовали в России. В первый день торгов закуплено около 9500 т на сумму порядка 111 млн руб. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

Первые торги по закупке зерна в государственный интервенционный фонд состоялись на Национальной товарной бирже. По их итогам были заключены четыре сделки. Цена мягкой пшеницы третьего класса составила 11 100 руб. за тонну, четвертого класса – 10 500 руб. без учета НДС.

«Механизм помогает аграриям реализовывать зерно по приемлемой цене и способствует поддержанию стабильности зернового рынка. Первые торги прошли в соответствии с планом. Мы видим заинтересованность со стороны сельхозпроизводителей и рассчитываем на дальнейшее расширение круга участников», – заявил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой.

В рамках интервенций государство закупает зерно урожая 2026 г. Закупки проводятся в формате биржевых товарных аукционов, государственным агентом выступает Объединенная зерновая компания.

Стандартный объем одного лота составляет 135 т, нестандартного – от 1 т. Для участия в торгах сельхозпроизводителям необходимо зарегистрироваться на национальной товарной бирже и получить соответствующий допуск.

16 октября глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией.

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