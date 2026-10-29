В России стартовали государственные закупочные интервенции зерна
Государственные закупочные интервенции зерна стартовали в России. В первый день торгов закуплено около 9500 т на сумму порядка 111 млн руб. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.
Первые торги по закупке зерна в государственный интервенционный фонд состоялись на Национальной товарной бирже. По их итогам были заключены четыре сделки. Цена мягкой пшеницы третьего класса составила 11 100 руб. за тонну, четвертого класса – 10 500 руб. без учета НДС.
«Механизм помогает аграриям реализовывать зерно по приемлемой цене и способствует поддержанию стабильности зернового рынка. Первые торги прошли в соответствии с планом. Мы видим заинтересованность со стороны сельхозпроизводителей и рассчитываем на дальнейшее расширение круга участников», – заявил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой.
В рамках интервенций государство закупает зерно урожая 2026 г. Закупки проводятся в формате биржевых товарных аукционов, государственным агентом выступает Объединенная зерновая компания.
Стандартный объем одного лота составляет 135 т, нестандартного – от 1 т. Для участия в торгах сельхозпроизводителям необходимо зарегистрироваться на национальной товарной бирже и получить соответствующий допуск.
16 октября глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией.