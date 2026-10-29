Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,2+0,35%RTSI976,66+0,35%RGBI112,33+0,02%RGBITR777,93+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Два человека погибли при обрушении скалы в Каппадокии

Анна Суслова

Два человека погибли, еще трое человек пострадали в результате обрушения скальной формации у входа в музей под открытым небом Гереме в Каппадокии в Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

На место прибыли медицинские бригады, полиция и спасатели, в районе создан кризисный штаб. В районе создан кризисный штаб. Поиски тел людей, оказавшихся под завалами, продолжаются.

6 сентября в результате схода лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии погибли 12 человек. Поисковые работы осложнялись опасным пересеченным рельефом и повторным обрушением снежно-ледовой массы. Тело последнего погибшего было обнаружено 8 сентября.

7 октября турист из России погиб в Фетхие на юго-западе Турции в результате падения на параплане. Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (совпадает с московским) в районе Олюдениз, куда мужчина прибыл для одиночного полета на параплане.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь