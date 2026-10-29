Два человека погибли при обрушении скалы в Каппадокии
Два человека погибли, еще трое человек пострадали в результате обрушения скальной формации у входа в музей под открытым небом Гереме в Каппадокии в Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.
На место прибыли медицинские бригады, полиция и спасатели, в районе создан кризисный штаб. В районе создан кризисный штаб. Поиски тел людей, оказавшихся под завалами, продолжаются.
6 сентября в результате схода лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии погибли 12 человек. Поисковые работы осложнялись опасным пересеченным рельефом и повторным обрушением снежно-ледовой массы. Тело последнего погибшего было обнаружено 8 сентября.
7 октября турист из России погиб в Фетхие на юго-западе Турции в результате падения на параплане. Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (совпадает с московским) в районе Олюдениз, куда мужчина прибыл для одиночного полета на параплане.