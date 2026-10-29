Умерла автор сценария мультфильмов «Варежка» и «Катерок» Жанна Витензон

Жанна Витензон родилась 26 апреля 1929 г. в Витебске. В 1930 г. ее семья переехала в Москву. В 1952 г. она окончила филологический факультет МГУ. Витензон известна своими сценариями к мультфильмам «Варежка» (1967), «Катерок» (1970), «В яранге горит огонь» (1956), «Легенда о старом маяке» (1976) и др.