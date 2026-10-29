Конгресс США впервые за 65 лет может не принять ключевой оборонный закон
Конгресс США впервые за 65 лет может не принять ежегодный закон об оборонной политике, а также рискует не утвердить оборонный бюджет на рекордные $1,5 трлн. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным издания, республиканцы и демократы не могут договориться по ключевым вопросам военного финансирования. При этом до конца года остается чуть более 20 дней работы конгресса. Собеседники WP считают, что одобрить предложенный администрацией президента Дональда Трампа бюджет в полном объеме за оставшееся время будет крайне сложно.
Закон об оборонных полномочиях (NDAA), регулирующий в том числе денежное довольствие военнослужащих и производство вооружений, принимался конгрессом 65 лет подряд. В этом году документ не смог продвинуться в сенате и с трудом прошел палату представителей. Сейчас обе палаты согласовывают его окончательную редакцию.
Еще более серьезная угроза, по словам законодателей, нависла над ежегодным оборонным бюджетом. Администрация Трампа предложила увеличить военные расходы на 40% до $1,5 трлн, в том числе для восполнения запасов вооружений, израсходованных за восемь месяцев войны с Ираном.
Белый дом разделил финансирование на две части: $1,15 трлн, для утверждения которых потребуется поддержка демократов, и $350 млрд, которые республиканцы рассчитывают провести самостоятельно. Однако согласовать механизм принятия второй части им пока не удалось.
Как отмечает WP, разногласия усугубляются напряженными отношениями главы Пентагона Пита Хегсета с законодателями обеих партий. Конгрессмены обвиняют министра в недостаточном взаимодействии с парламентом и отказе предоставлять необходимую информацию. В Пентагоне эти претензии отвергают.
17 сентября Счетная палата конгресса США сообщила, что операция в Иране обошлась Пентагону в $38 млрд. Эта сумма отражает затраты на замену израсходованных боеприпасов и оборудования, потерянных в боях, увеличение налета авиации, а также рост расходов на топливо.