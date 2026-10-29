Конгресс США впервые за 65 лет может не принять ключевой оборонный закон

По данным издания, республиканцы и демократы не могут договориться по ключевым вопросам военного финансирования. При этом до конца года остается чуть более 20 дней работы конгресса. Собеседники WP считают, что одобрить предложенный администрацией президента Дональда Трампа бюджет в полном объеме за оставшееся время будет крайне сложно.