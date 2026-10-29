Два банка изменили ставки по кредитам наличными после заседания ЦБ

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, а также Севастополя с января по сентябрь оформили 546 559 розничных кредитов на 147,74 млрд руб. В денежном выражении наибольший объем пришелся на кредиты наличными – 7,25 млрд руб. (36,2% от общего объема). На втором месте оказалась ипотека – 6,85 млрд руб. (34,2%), в том числе 5,22 млрд руб. (76%) по программам с господдержкой. Объем выдач по кредитным картам составил 3,58 млрд руб. (17,8%), по автокредитам – 2,28 млрд руб. (11,3%), по POS-кредитам – 97,29 млн руб. (0,5%).