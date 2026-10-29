Два банка изменили ставки по кредитам наличными после заседания ЦБ
Средняя полная стоимость кредита (ПСК) наличными в 20 крупнейших банках достигла 30,04% годовых, что на 0,04 п. п. ниже значения предыдущей недели. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Финуслугах».
В ПСК входит не только процентная ставка, но и сопутствующие платежи за дополнительные сервисы. В 20 крупнейших банках по состоянию на 29 октября показатель варьируется от 13,88 до 55,9%.
По беззалоговым кредитам наличными средняя ПСК снизилась на 0,07 п. п. до 34,28%. По залоговым – ПСК не изменилась и осталась на уровне 23,86%. После заседания Банка России условия по кредитам изменили два банка. Один повысил полную стоимость беззалоговых кредитов на 1,05 п. п., а второй – снизил на 2,09 п. п.
23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенными инфляционными ожиданиями и сохраняющимся ценовым давлением. При этом он повысил прогноз инфляции на 2026 г. с 6–7 до 7,1–7,6%.
Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, а также Севастополя с января по сентябрь оформили 546 559 розничных кредитов на 147,74 млрд руб. В денежном выражении наибольший объем пришелся на кредиты наличными – 7,25 млрд руб. (36,2% от общего объема). На втором месте оказалась ипотека – 6,85 млрд руб. (34,2%), в том числе 5,22 млрд руб. (76%) по программам с господдержкой. Объем выдач по кредитным картам составил 3,58 млрд руб. (17,8%), по автокредитам – 2,28 млрд руб. (11,3%), по POS-кредитам – 97,29 млн руб. (0,5%).