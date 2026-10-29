ЕЦБ ожидает сохранения инфляции в еврозоне значительно выше 2%

В сентябре годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,8% с 3,2% в августе. Энергоносители подорожали на 18,9% после роста на 14,3% месяцем ранее. Цены на услуги увеличились на 3,2%, а на продовольствие – на 1,3%. Лагард предупредила, что длительное сохранение высоких цен на энергию способно усилить давление на стоимость других товаров и услуг.