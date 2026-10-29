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Главная / Экономика /

ЕЦБ ожидает сохранения инфляции в еврозоне значительно выше 2%

Анна Виноградова

Инфляция в еврозоне в ближайшие кварталы останется значительно выше целевого уровня 2% из-за роста цен на энергоносители. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции 29 октября, следует из сообщения регулятора.

По словам Лагард, стоимость энергоресурсов превысила значения, заложенные в сентябрьский прогноз ЕЦБ. Это усилит инфляционное давление в краткосрочной перспективе. В дальнейшем замедление роста цен на энергоносители и эффект от повышения процентных ставок должны способствовать возвращению инфляции к целевому показателю.

В сентябре годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 3,8% с 3,2% в августе. Энергоносители подорожали на 18,9% после роста на 14,3% месяцем ранее. Цены на услуги увеличились на 3,2%, а на продовольствие – на 1,3%. Лагард предупредила, что длительное сохранение высоких цен на энергию способно усилить давление на стоимость других товаров и услуг.

По итогам октябрьского заседания ЕЦБ сохранил все три основные процентные ставки. Ставка по депозитам осталась на уровне 2,5%, по основным операциям рефинансирования – 2,65%, по маржинальным кредитам – 2,9%.

2 октября Евростат сообщил об ускорении инфляции в еврозоне до максимума с сентября 2023 г.. Предварительная оценка превысила прогноз аналитиков, ожидавших роста цен на 3,6%.

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