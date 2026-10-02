Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%
Годовая инфляция в еврозоне в сентябре 2026 г. ускорилась до 3,8% с 3,2% в августе, следует из предварительной оценки Евростата. Это стало максимальным значением с сентября 2023 г., когда показатель составлял 4,3%.
Результат оказался выше ожиданий аналитиков, опрошенных Trading Economics: они прогнозировали ускорение инфляции до 3,6%. В месячном выражении потребительские цены в сентябре выросли на 0,6%.
Быстрее всего в годовом выражении дорожали энергоносители – на 18,8% после 14,3% в августе. Цены на услуги выросли на 3,2%, продукты питания, алкоголь и табак – на 1,4%. Непродовольственные промышленные товары подорожали на 1,1%.
10 сентября Европейский центральный банк повысил три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по депозитам достигла 2,5%, по основным операциям рефинансирования – 2,65%, по маржинальным кредитам – 2,9%. ЕЦБ объяснял решение необходимостью вернуть инфляцию к целевым 2% и предупреждал о сохраняющихся рисках ее ускорения.
21 сентября «Ведомости» писали о рекордном росте цен на дизельное топливо и бензин в Европе. На фоне подорожания топлива власти Германии согласовали меры поддержки потребителей, включая снижение налога на горючее до конца 2026 г.