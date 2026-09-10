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Главная / Экономика /

ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов

Ведомости
Hannelore Förster / TASS
Hannelore Förster / TASS

Управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 б. п. Решение направлено на стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе, сообщается на сайте ведомства.

Ставка по депозитам повышена до 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – до 2,65%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,9%.

Перспективы остаются крайне неопределенными, с рисками роста инфляции и снижения экономического роста, сообщил ЕЦБ. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция останется значительно выше целевого уровня в течение длительного периода. Согласно базовому прогнозу, общий уровень инфляции в среднем составит 3,0% в 2026 г., 2,5% в 2027 г. и 2,1% в 2028 г.

В мае Bloomberg опубликовал результаты опроса, согласно которым респонденты прогнозировали повышение процентной ставки дважды в 2026 г. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявляла, что денежно-кредитную политику необходимо ужесточать, если энергетический шок из-за конфликта на Ближнем Востоке будет расширяться.

11 июня ЕЦБ также повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б. п. Решение принято на фоне ускорения инфляции и рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. Такое решение банк принял впервые с 2023 г.

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