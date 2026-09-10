ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов

Перспективы остаются крайне неопределенными, с рисками роста инфляции и снижения экономического роста, сообщил ЕЦБ. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция останется значительно выше целевого уровня в течение длительного периода. Согласно базовому прогнозу, общий уровень инфляции в среднем составит 3,0% в 2026 г., 2,5% в 2027 г. и 2,1% в 2028 г.