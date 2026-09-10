ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов
Управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 б. п. Решение направлено на стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе, сообщается на сайте ведомства.
Ставка по депозитам повышена до 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – до 2,65%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,9%.
Перспективы остаются крайне неопределенными, с рисками роста инфляции и снижения экономического роста, сообщил ЕЦБ. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция останется значительно выше целевого уровня в течение длительного периода. Согласно базовому прогнозу, общий уровень инфляции в среднем составит 3,0% в 2026 г., 2,5% в 2027 г. и 2,1% в 2028 г.
В мае Bloomberg опубликовал результаты опроса, согласно которым респонденты прогнозировали повышение процентной ставки дважды в 2026 г. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявляла, что денежно-кредитную политику необходимо ужесточать, если энергетический шок из-за конфликта на Ближнем Востоке будет расширяться.
11 июня ЕЦБ также повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б. п. Решение принято на фоне ускорения инфляции и рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. Такое решение банк принял впервые с 2023 г.