ЕЦБ впервые с 2023 года повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Одновременно центробанк ухудшил прогноз по инфляции. Теперь ЕЦБ ожидает роста потребительских цен в еврозоне в 2026 г. на уровне 3% против 2,6%, прогнозировавшихся в марте. Оценка инфляции на 2027 г. также повышена – до 2,3% с 2%.