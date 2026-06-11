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ЕЦБ впервые с 2023 года повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2023 г. повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Решение принято на фоне ускорения инфляции и рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, говорится в сообщении регулятора.

По итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ депозитная ставка увеличена до 2,25%, базовая ставка – до 2,4%, маржинальная кредитная ставка – до 2,65%.

В регуляторе отметили, что война на Ближнем Востоке усиливает инфляционное давление на экономику еврозоны. В ЕЦБ считают повышение ставок оправданным при различных сценариях развития ситуации и ее влияния на среднесрочные экономические перспективы.

Одновременно центробанк ухудшил прогноз по инфляции. Теперь ЕЦБ ожидает роста потребительских цен в еврозоне в 2026 г. на уровне 3% против 2,6%, прогнозировавшихся в марте. Оценка инфляции на 2027 г. также повышена – до 2,3% с 2%.

Решение ЕЦБ совпало с прогнозами рынка. 11 июня Bloomberg сообщал, что европейский регулятор готовится впервые за три года повысить ставки. Агентство предполагало, что ЕЦБ станет первым крупным мировым центробанком, который пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики под влиянием конфликта на Ближнем Востоке.

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