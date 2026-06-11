Bloomberg: ЕЦБ намерен повысить ставку впервые с 2023 года из-за скачка инфляции

В начале марта член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель предупредил, что регулятор «внимательно следит» за влиянием иранского конфликта на инфляцию. В мае опрос Bloomberg показал, что экономисты ожидают два повышения ставки: в июне и сентябре. При этом в начале 2026 г. многие аналитики прогнозировали, что ЕЦБ будет сохранять ставки на прежнем уровне как минимум до конца года.