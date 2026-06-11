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Bloomberg: ЕЦБ намерен повысить ставку впервые с 2023 года из-за скачка инфляции

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 11 июня, как ожидается, повысит процентные ставки впервые с 2023 г., поскольку война в Иране спровоцировала ускорение инфляции. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опросу экономистов, регулятор поднимет ставку по депозитам на четверть процентного пункта – до 2,25%. Это должно стать ответом на рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. ЕЦБ станет первым мировым центробанком, который повысил ставку из-за войны в Иране.

«ЕЦБ, совершенно очевидно, колеблется между этим и реальностью, что инфляция растет. Кризис на Ближнем Востоке и его влияние на энергетические рынки теперь выглядят как нечто гораздо более долгосрочное, чем то, что можно игнорировать», – заявила Bloomberg TV портфельный менеджер CG Asset Management Эмма Мориарти.

Окончательное решение будет зависеть от ситуации вокруг Ормузского пролива и траектории инфляции. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель ранее заявила, что денежно-кредитную политику необходимо ужесточать, если энергетический шок будет расширяться.

В начале марта член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель предупредил, что регулятор «внимательно следит» за влиянием иранского конфликта на инфляцию. В мае опрос Bloomberg показал, что экономисты ожидают два повышения ставки: в июне и сентябре. При этом в начале 2026 г. многие аналитики прогнозировали, что ЕЦБ будет сохранять ставки на прежнем уровне как минимум до конца года.

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