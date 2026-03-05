ЕЦБ «внимательно следит», как конфликт с Ираном влияет на инфляцию и экономику
Европейский центральный банк (ЕЦБ) внимательно отслеживает последствия роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости может отреагировать, заявил член управляющего совета ЕЦБ и глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Его слова передает Bloomberg.
По словам Нагеля, регулятор анализирует влияние удорожания энергии на инфляцию и экономику. В ЕЦБ напомнили о ценовом шоке после начала конфликта России и Украины и отметили, что пытаются не допустить вторичных инфляционных эффектов.
«Пока слишком рано делать выводы для денежно-кредитной политики на основе этой нестабильной ситуации», – сказал он, добавив, что на ближайшем заседании управляющего совета ЕЦБ через две недели будут обсуждаться новые данные и экономические прогнозы.
По словам Нагеля, дальнейшие решения будут зависеть от того, приведет ли рост цен на энергию к устойчивому инфляционному давлению или окажется временным ценовым скачком.
5 марта Financial Times писала, что в Европе возникла угроза нового энергетического кризиса на фоне увеличения цен на энергоносители и эскалации конфликта в странах Ближнего Востока.