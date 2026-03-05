FT: Европа может столкнуться с новым энергокризисом из-за событий в Иране

По данным издания, конфликт Израиля, США и Ирана привел к росту цен на газ в Европе до рекордного с 2023 г. уровня. Показатель с 27 февраля увеличился на 53%. FT подчеркивает, что на это повлияла приостановка движения судов в Ормузском проливе, а также производства сжиженного природного газа на предприятиях Катара. Газета напомнила и о танкере с СПГ, который должен был перевезти груз во Францию, но изменил маршрут и отправился в Азию. Это, по мнению авторов материала, говорит об усилении конкуренции за поставки.