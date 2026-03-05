FT: Европа может столкнуться с новым энергокризисом из-за событий в Иране
В Европе возникла угроза нового энергетического кризиса на фоне увеличения цен на энергоносители и эскалации конфликта в странах Ближнего Востока, сообщила газета Financial Times (FT).
По данным издания, конфликт Израиля, США и Ирана привел к росту цен на газ в Европе до рекордного с 2023 г. уровня. Показатель с 27 февраля увеличился на 53%. FT подчеркивает, что на это повлияла приостановка движения судов в Ормузском проливе, а также производства сжиженного природного газа на предприятиях Катара. Газета напомнила и о танкере с СПГ, который должен был перевезти груз во Францию, но изменил маршрут и отправился в Азию. Это, по мнению авторов материала, говорит об усилении конкуренции за поставки.
Газета отметила, что сейчас хранилища энергоресурсов государств ЕС заполнены менее чем на 30%. При этом из Катара блок импортирует примерно 10% своих потребностей в СПГ. При усилении конкуренция за поставки из других стран рост цен продолжится, это, в свою очередь, затормозит экономический рост. Особенно такая ситуация может коснуться Италии и Германии, так как они больше всего зависят от импорта СПГ.
3 марта аналитики в разговоре с «Ведомостями» предупредили о рисках для Китая, ЕС и Индии на фоне обострения ближневосточного конфликта и фактической блокировки Ормузского пролива. На тот момент котировки Brent выросли до $85 за барр. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко подчеркнул, что рост цен связан с перекрытием Ормузского пролива, через который в среднем в 2025 г. проходило 14 млн барр./сут. нефти и газового конденсата и около 6 млн барр./сут. нефтепродуктов. По его словам, на четвертый день военных действий ситуация в проливе оставалась неопределенной, а плотность судоходства заметно снизилась.