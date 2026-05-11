Bloomberg: ЕЦБ в 2026 году может повысить ставку дважды из-за ускорения инфляции
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может дважды повысить процентные ставки в 2026 г., поскольку война в Иране привела к ускорению инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg, проведенного 4–7 мая среди экономистов.
Респонденты прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно – в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%.
Инфляция в еврозоне, согласно прогнозам, ускорится до 2,9% в 2026 г. (с 2,8% по предыдущему опросу). Аналитики ожидают ее замедления до 2,1% в 2027 г. и достижения целевого уровня в 2% к 2028 г.
Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила на прошлой неделе, что денежно-кредитную политику необходимо ужесточать, если энергетический шок будет расширяться. Уходящий вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос назвал текущий уровень неопределенности «брутальным» и указал, что ключевым фактором, который определит итог июньского заседания, станет вопрос об открытии Ормузского пролива.
Согласно прогнозу экономистов, снижение ставки начнется в марте 2027 г. Это связано с ухудшением экономических перспектив: прогноз роста еврозоны на 2026 г. был понижен до 0,8% (с 0,9%). В 2027 г. ожидается рост ВВП еврозоны на 1,3%, в 2028-м – на 1,5%.