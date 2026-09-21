Как влияют на Европу рекордные цены на дизель и бензин

Германские власти 18 сентября согласовали пакет мер по снижению цен на топливо. Они ввели новый скидочный купон (дотируемый из бюджета) и могут ограничить максимальные цены на заправках. Кроме того, решено снизить до конца 2026 г. налог на горючее на 14%, или на 17 евроцентов за литр. Правительство Германии рассматривает возможность прямых выплат населению и введение на уровне ЕС налога на сверхприбыль нефтяников. Льготы будут стоить бюджету 2,5 млрд евро.