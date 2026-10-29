Науседа: в Литве введут всеобщую воинскую повинность с 2032 года

Сейчас в литовскую армию ежегодно призывают более 5000 молодых людей. После введения всеобщего призыва их число планируется увеличить примерно до 7500 человек в год. Науседа пояснил, что при расчетах учитывались демографическая ситуация и ограничения по состоянию здоровья.