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Науседа: в Литве введут всеобщую воинскую повинность с 2032 года

Татьяна Мозолевская
VALDA KALNINA / AP
VALDA KALNINA / AP

Всеобщая воинская повинность для молодых мужчин в Литве будет введена с 2032 г. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, передает LRT.

При этом девушки, по его словам, по-прежнему смогут проходить военную службу добровольно.

Сейчас в литовскую армию ежегодно призывают более 5000 молодых людей. После введения всеобщего призыва их число планируется увеличить примерно до 7500 человек в год. Науседа пояснил, что при расчетах учитывались демографическая ситуация и ограничения по состоянию здоровья.

Президент страны отметил, что срок введения всеобщего призыва выбран с учетом необходимости подготовки инфраструктуры для размещения большего числа военнослужащих и обучения дополнительных инструкторов.

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Политика / Международные новости

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что выступал за более раннее введение всеобщего призыва, однако военные убедили руководство страны в необходимости подготовки до 2032 г. По его словам, армии потребуется более 300 инструкторов, а также дополнительные помещения для размещения призывников.

Кроме того, государственный совет по обороне договорился расширить варианты прохождения службы. В частности, призывники смогут обучаться управлению беспилотниками, оказывать помощь пограничной службе и пожарным-спасателям.

Частичный призыв на военную службу был восстановлен в Литве в 2015 г.

12 октября главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что армии европейских стран испытывают нехватку личного состава. «У нас определенно есть проблемы с аспектом личного состава», – сказал он.

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