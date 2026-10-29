Умер генеральный конструктор НПК «СПП» Виктор Шаргородский
Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» Виктор Шаргородский, под руководством которого были созданы первые отечественные лазеры, умер в возрасте 87 лет. Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила в своем Telegram-канале.
«Виктор Даниилович навсегда останется в памяти сотрудников отрасли руководителем, ученым и наставником, который сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов», – написали в «Роскосмосе».
Шаргородский возглавлял НПК «СПП» в должности генерального конструктора с 1998 по 2020 г. Под его руководством были разработаны первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны.
При его участии реализовали проекты в области оптико-лазерных технологий, в том числе комплексы «Майданак» и «Алтай». Также были созданы системы лазерной локации и тысячи уголковых отражателей, размещенных на орбите.
Шаргородский был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России. Он также получил государственные и отраслевые награды за вклад в развитие науки и техники.