Российский турист погиб при полете на параплане в Турции

По данным издания, погибшему было 37 лет. Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (совпадает с московским) в районе Олюдениз, куда мужчина прибыл для одиночного полета на параплане. Мужчина поднялся на взлетную полосу на горе Бабадаг. Во время полета по неустановленной причине он совершил жесткую посадку на скалистый участок. Отмечается, что высота, с которой парапланист начал спуск, составляла 1900 м.