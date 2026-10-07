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Главная / Общество /

Российский турист погиб при полете на параплане в Турции

Анна Суслова
DHA
DHA

Российский турист погиб в Фетхие на юго-западе Турции в результате падения на параплане, сообщил телеканал CNN Türk.

По данным издания, погибшему было 37 лет. Инцидент произошел в 10:30 по местному времени (совпадает с московским) в районе Олюдениз, куда мужчина прибыл для одиночного полета на параплане. Мужчина поднялся на взлетную полосу на горе Бабадаг. Во время полета по неустановленной причине он совершил жесткую посадку на скалистый участок. Отмечается, что высота, с которой парапланист начал спуск, составляла 1900 м.

На место происшествия прибыли медики и поисково-спасательный отряд жандармерии страны, однако спасти парапланериста не удалось – он погиб на месте. Ведется расследование.

5 октября в Рязанской области после прыжка с высоты 6000 м погиб парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко. Он не справился с управлением и столкнулся с поверхностью земли. Мужчина был госпитализирован. Он скончался в больнице.

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