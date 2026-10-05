Под Рязанью погиб парашютист-рекордсмен Сергиенко

Сергиенко было 57 лет. Спортсмен совершил около 3000 прыжков. Он входил в состав команды из 22 спортсменов, которая в 2019 г. последовательно построила четыре фигуры в воздухе, тем самым установив мировой рекорд. Также Сергиенко входил в состав команды, которая в 2024 г. поставила другой мировой рекорд. Тогда самолет со спортсменами поднялся на высоту 4500 м. В свободном падении парашютисты построили «цветок». Рекорд был поставлен в ночное время суток.