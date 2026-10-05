Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS168,1+0,69%CNY Бирж.12,758+2,08%IMOEX2 320,27+1,89%RTSI860,6+0,15%RGBI111,27+0,07%RGBITR764,51+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Под Рязанью погиб парашютист-рекордсмен Сергиенко

Анна Суслова
Федерация парашютного спорта Волгоградской области
Федерация парашютного спорта Волгоградской области

В Рязанской области после прыжка с высоты 6000 м погиб парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко, сообщил ТАСС.

«Мы выражаем соболезнования родственникам погибшего. Он был частым участником рекордных прыжков. Опытный спортсмен, он не справился с управлением при приземлении и погиб. Со слов очевидцев, его финальный маневр перед приземлением был очень агрессивным, с ним он не справился и жестко коснулся земли», – сказал вице-президент Федерации парашютного спорта России Вадим Ниязов.

4 октября Сергиенко выполнял прыжок с парашютом на территории аэродрома «Крутицы» на 284-м км трассы М-5 в Шиловском районе Рязанской области. Во время прыжка он не справился с управлением и столкнулся с поверхностью земли. Мужчина был госпитализирован. Он скончался в больнице.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СК РФ) возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сергиенко было 57 лет. Спортсмен совершил около 3000 прыжков. Он входил в состав команды из 22 спортсменов, которая в 2019 г. последовательно построила четыре фигуры в воздухе, тем самым установив мировой рекорд. Также Сергиенко входил в состав команды, которая в 2024 г. поставила другой мировой рекорд. Тогда самолет со спортсменами поднялся на высоту 4500 м. В свободном падении парашютисты построили «цветок». Рекорд был поставлен в ночное время суток.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её