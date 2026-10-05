Под Рязанью погиб парашютист-рекордсмен Сергиенко
В Рязанской области после прыжка с высоты 6000 м погиб парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко, сообщил ТАСС.
«Мы выражаем соболезнования родственникам погибшего. Он был частым участником рекордных прыжков. Опытный спортсмен, он не справился с управлением при приземлении и погиб. Со слов очевидцев, его финальный маневр перед приземлением был очень агрессивным, с ним он не справился и жестко коснулся земли», – сказал вице-президент Федерации парашютного спорта России Вадим Ниязов.
4 октября Сергиенко выполнял прыжок с парашютом на территории аэродрома «Крутицы» на 284-м км трассы М-5 в Шиловском районе Рязанской области. Во время прыжка он не справился с управлением и столкнулся с поверхностью земли. Мужчина был госпитализирован. Он скончался в больнице.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СК РФ) возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сергиенко было 57 лет. Спортсмен совершил около 3000 прыжков. Он входил в состав команды из 22 спортсменов, которая в 2019 г. последовательно построила четыре фигуры в воздухе, тем самым установив мировой рекорд. Также Сергиенко входил в состав команды, которая в 2024 г. поставила другой мировой рекорд. Тогда самолет со спортсменами поднялся на высоту 4500 м. В свободном падении парашютисты построили «цветок». Рекорд был поставлен в ночное время суток.