Кислицына: мастер-планирование нужно распространить на все регионы России

Депутат отметила необходимость учитывать мнение жителей при подготовке мастер-планов. По приведенным ею данным ВЦИОМа, более 80% жителей регионов, где реализуются такие проекты, поддерживают их, а свыше 53% хотели бы участвовать в этой работе. В качестве примера Кислицына привела проект «Вятские дворики» в Кировской области, в рамках которого жители участвуют в благоустройстве дворов и развитии микрорайонов.