Кислицына: мастер-планирование нужно распространить на все регионы России
Мастер-планирование необходимо распространить на все российские регионы. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Дарья Кислицына на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 29 октября.
«Задача депутатов Госдумы – сделать так, чтобы в ближайшее время мастер-планирование было распространено на всю страну», – подчеркнула Кислицына. По ее словам, средний горизонт регионального планирования составляет 13,5 года, при этом лишь несколько субъектов разрабатывали сценарии развития на 50–100 лет вперед.
Депутат отметила необходимость учитывать мнение жителей при подготовке мастер-планов. По приведенным ею данным ВЦИОМа, более 80% жителей регионов, где реализуются такие проекты, поддерживают их, а свыше 53% хотели бы участвовать в этой работе. В качестве примера Кислицына привела проект «Вятские дворики» в Кировской области, в рамках которого жители участвуют в благоустройстве дворов и развитии микрорайонов.
Мастер-планы уже реализуются на Дальнем Востоке и в Арктике. 3 сентября президент России Владимир Путин поручил подготовить не менее 200 мастер-планов к 2030 г. Глава государства подчеркнул необходимость распространения этого механизма в том числе на малые города и поселки.
Путин сообщил, что законопроект о мастер-планах находится на завершающей стадии разработки. Президент выразил надежду, что документ будет принят парламентом до конца 2026 г.