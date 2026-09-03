«Пас новому созыву»: какие законы примет Дума после ВЭФ

Президент рассчитывает, что Госдума поддержит предложения, с которыми в ближайшее время выступит правительство. С 1 января 2027 г. на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. По словам Путина, на всем Дальнем Востоке и в Арктике появится «меню льгот» – набор механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, строительством производственных объектов и так далее. Он подчеркнул, что разные нормы – действующие и новые, федеральные и региональные – не должны противоречить друг другу, для чего нужно поправить правовую базу.