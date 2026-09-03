«Пас новому созыву»: какие законы примет Дума после ВЭФ

«Пас новому созыву»: какие законы примет Дума после ВЭФПрезидент затронул эту тему на пленарном заседании ВЭФ
Полномочия Госдумы «влиять на назначение» министров и вице-премьеров связаны с кадровым обеспечением будущей совместной работы власти. Об этом президент Владимир Путин сказал 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, такая возможность позволяет парламентариям оценивать деловые качества кандидатов на высокие государственные должности.
Расширение полномочий парламента при формировании правительства России президент назвал важным изменением. Соответствующие полномочия нижняя палата получила в 2020 г., когда были приняты поправки в Конституцию. Среди главных полномочий Госдумы президент назвал принятие бюджета, а также решение вопросов, связанных с направлением государственных ресурсов.
Президент рассчитывает, что Госдума поддержит предложения, с которыми в ближайшее время выступит правительство. С 1 января 2027 г. на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. По словам Путина, на всем Дальнем Востоке и в Арктике появится «меню льгот» – набор механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, строительством производственных объектов и так далее. Он подчеркнул, что разные нормы – действующие и новые, федеральные и региональные – не должны противоречить друг другу, для чего нужно поправить правовую базу.
Для инвесторов должны создаваться предсказуемые и удобные условия, отметил он. «Важно и дальше создавать удобные, предсказуемые условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов, исходя из национальных интересов России. В этой связи хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной думы РФ, который будет избран уже скоро, в сентябре. Рассчитываю на активную позицию депутатов, их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата [на Дальнем Востоке]», – заявил президент.
Еще один закон, который должна будет принять новая Дума, – это закон о мастер-планах. По словам президент, его ждут регионы, бизнес, эксперты – и разработка находится «на финишной прямой». Путин рассчитывает, что закон будет принят обеими палатами парламента до конца 2026 г.