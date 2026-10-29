X5 сократила темпы открытия новых магазинов

Сильнее всего замедлилось расширение сетей «Перекрестка» и «Пятерочки»: первая за девять месяцев 2026 г. увеличила число магазинов на 3 против 12 годом ранее, вторая – на 659 штук против 1402. Получается, что их темпы развития снизились на 75% и 53% соответственно. У жесткого дискаунтера «Чижик» они сократились лишь на 6%: с 563 до 529 торговых точек. Аналогичная динамика наблюдалась и с торговыми площадями основных трех сетей X5: в январе – сентябре 2024 г. их объем прибавил 518 096 кв. м, в аналогичный период 2025 г. – 653 186 кв. м (+26,1%), а за три квартала 2026 г. прирост составил лишь 360 427 кв. м (−44,8%).