X5 сократила темпы открытия новых магазинов

X5 сократила темпы открытия новых магазиновПродуктовые сети стали реже запускать точки в связи с высокой конкуренцией и развитием онлайн-торговли
X5 по итогам девяти месяцев 2026 г. увеличила число магазинов на 1191, об этом говорится в операционной отчетности ритейлера. Там уточняется, что речь идет о чистом приросте точек, то есть цифра учитывает как открытие новых объектов, так и закрытие действующих. Исходя из этого, темпы запуска новых магазинов в январе – сентябре снизились на 39,8%, тогда как в аналогичный период прошлого года они, наоборот, выросли на 25,8% (тогда было запущено 1977 точек). В январе – сентябре 2024 г. портфель X5 пополнился 1572 объектами (без учета дарксторов).
Сильнее всего замедлилось расширение сетей «Перекрестка» и «Пятерочки»: первая за девять месяцев 2026 г. увеличила число магазинов на 3 против 12 годом ранее, вторая – на 659 штук против 1402. Получается, что их темпы развития снизились на 75% и 53% соответственно. У жесткого дискаунтера «Чижик» они сократились лишь на 6%: с 563 до 529 торговых точек. Аналогичная динамика наблюдалась и с торговыми площадями основных трех сетей X5: в январе – сентябре 2024 г. их объем прибавил 518 096 кв. м, в аналогичный период 2025 г. – 653 186 кв. м (+26,1%), а за три квартала 2026 г. прирост составил лишь 360 427 кв. м (−44,8%).
Всего на конец III квартала 2026 г. число «Пятерочек» увеличилось на 4,8% год к году до 26 192, «Перекрестков» – на 0,9% до 1007, а «Чижиков» – на 30% до 3782. Причем сопоставимый трафик за девять месяцев вырос во всех трех сетях X5: на 0,6% 1,1% и 1,9%, уточнили в пресс-службе компании.
На 2026 г. X5 действительно озвучивала более осторожный план по открытию магазинов: 2000 объектов без учета закрытий, напоминает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он, по-сути, не изменился, компания его выполняет, уверяет представитель X5. По его словам, закрытие неэффективных торговых точек является стандартным для ритейла процессом.
Продуктовые сети в целом сейчас более осторожно подходят к открытию новых магазинов – прирост площадей 200 крупнейших игроков снизился в 1,86 раза: на это влияют высокая ключевая ставка и усиление конкуренции, рассуждает Бурмистров. Так, за девять месяцев 2026 г. Fix Price открыла на 5,3% меньше собственных точек, чем годом ранее, 550 против 581, следует из отчетности компании. При этом число закрытий выросло почти на 20%, с 137 до 164. В результате количество собственных объектов увеличилось на 386 против 444 в аналогичный период прошлого года. Таким образом, темпы развития сократились на 13%.
Еще одной причиной замедления экспансии ритейлеров стала высокая база предыдущих лет, считает независимый консультант торговых сетей, основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. Он отмечает, что во многих регионах присутствия федеральных сетей наблюдается перенасыщение. В некоторых локациях торговые точки «работают буквально дверь в дверь», открываются друг напротив друга, поэтому дальнейшее увеличение их числа теряет смысл, поясняет эксперт. Сам формат торговли тоже меняется. С учетом развития онлайна ритейлерам уже не требуется насколько большое количество физических магазинов, резюмирует Лачугин.
На фоне снижения покупательной способности ритейлеры также вынуждены тщательнее оценивать экономику каждой торговой точки, продолжает эксперт. По его словам, компании закрывают магазины, которые не выполняют плановые показатели, либо отказываются от новых открытий в локациях, уже насыщенных объектам своей сети и конкурентов.
По оценке Бурмистрова, органический рост рынка в целом замедлился сильнее, чем у X5. При этом доля компании в увеличении торговых площадей среди 200 крупнейших ритейлеров даже показала прибавку. Кроме того, X5 активнее, чем в прошлом году, обновляет действующие магазины, что должно поддержать сопоставимые продажи, продолжает эксперт. С начала года компания реконструировала 1648 «Пятерочек» и обновила 16 «Перекрестков», уточнили в пресс-службе. Ритейлер также экспериментирует с новыми форматами, в том числе с «Перекрестком Селект», развивает продажи готовой еды в партнерстве с вузами и программу обратного франчайзинга «Пятерочки», напоминает Бурмистров.
Всего на конец сентября 2026 г. под управлением X5 находился 30 981 магазин. Выручка компании за девять месяцев 2026 г. выросла на 11,4% год к году до 3,79 трлн руб.