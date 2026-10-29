Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,61+0,37%RTSI976,82+0,37%RGBI112,33+0,02%RGBITR777,92+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин объявил о продлении программы помощи Африке в противодействии инфекциям

Наталья Захарова
Jeff Ackley / Unsplash
Jeff Ackley / Unsplash

Российскую программу помощи Африке в противодействии инфекциям решено продлить до 2029 г., заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».

Он отметил, что российская сторона будет наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов, передавать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.

28 октября Путин на пленарном заседании саммита также заявил, что Россия намерена развивать производство лекарственных препаратов и вакцин на территории африканских стран. Страна будет содействовать созданию лабораторий и диагностических центров. 

В июне «Ведомости» писали, что Россия помогает странам Африки бороться с инфекциями: в Уганде российские специалисты выявляют штамм Бундибугио вируса Эбола с помощью тест-системы Роспотребнадзора. На континенте работают совместные научные центры и мобильные лаборатории. На российской границе усилен контроль за прибывающими из регионов с повышенным риском заражения вирусом Эбола.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь