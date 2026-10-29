Путин объявил о продлении программы помощи Африке в противодействии инфекциям
Российскую программу помощи Африке в противодействии инфекциям решено продлить до 2029 г., заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».
Он отметил, что российская сторона будет наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов, передавать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.
28 октября Путин на пленарном заседании саммита также заявил, что Россия намерена развивать производство лекарственных препаратов и вакцин на территории африканских стран. Страна будет содействовать созданию лабораторий и диагностических центров.
В июне «Ведомости» писали, что Россия помогает странам Африки бороться с инфекциями: в Уганде российские специалисты выявляют штамм Бундибугио вируса Эбола с помощью тест-системы Роспотребнадзора. На континенте работают совместные научные центры и мобильные лаборатории. На российской границе усилен контроль за прибывающими из регионов с повышенным риском заражения вирусом Эбола.