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Путин заявил о планах увеличить число африканских студентов в России

Татьяна Мозолевская
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия намерена и дальше увеличивать количество студентов из африканских стран, обучающихся в российских вузах, в том числе за счет бюджетных мест. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».

По словам главы государства, расширение образовательного сотрудничества с Африкой отвечает интересам не только африканских государств, но и самой России.

Путин также сообщил, что африканские страны поддержали инициативу по увеличению числа филиалов российских высших учебных заведений на континенте.

28 октября российский президент отметил, что число обучающихся африканских студентов в России с 2020 г. выросло в полтора раза. «С 2020 г. число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в 1,5 раза, а число российских стипендий для Африки – почти втрое», – сказал он. 

Путин добавил, что в российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств – около 40 000. На этот учебный год стипендиальная квота увеличена до 5500 мест.

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