Путин заявил о планах увеличить число африканских студентов в России

28 октября российский президент отметил, что число обучающихся африканских студентов в России с 2020 г. выросло в полтора раза. «С 2020 г. число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в 1,5 раза, а число российских стипендий для Африки – почти втрое», – сказал он.