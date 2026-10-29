Путин заявил о планах увеличить число африканских студентов в России
Россия намерена и дальше увеличивать количество студентов из африканских стран, обучающихся в российских вузах, в том числе за счет бюджетных мест. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».
По словам главы государства, расширение образовательного сотрудничества с Африкой отвечает интересам не только африканских государств, но и самой России.
Путин также сообщил, что африканские страны поддержали инициативу по увеличению числа филиалов российских высших учебных заведений на континенте.
28 октября российский президент отметил, что число обучающихся африканских студентов в России с 2020 г. выросло в полтора раза. «С 2020 г. число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в 1,5 раза, а число российских стипендий для Африки – почти втрое», – сказал он.
Путин добавил, что в российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств – около 40 000. На этот учебный год стипендиальная квота увеличена до 5500 мест.