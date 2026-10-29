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Ученые зафиксировали на Солнце крупный выброс протуберанца

Татьяна Мозолевская

Солнце выбросило крупный протуберанец, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По данным ученых, размер выброшенного протуберанца составил около 500 000 км. Событие зафиксировали сразу несколько космических телескопов.

Протуберанцы представляют собой относительно холодные плотные облака газа, которые удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Такие структуры могут достигать сотен тысяч и даже миллиона километров в длину. При потере устойчивости они выбрасываются в космическое пространство.

Как пояснили в лаборатории, попадание крупного протуберанца в магнитное поле Земли способно вызвать сильные магнитные бури уровня G3–G4. Однако в данном случае основная масса вещества движется в сторону от Земли. «Из ближних планет на его пути, похоже, окажется только Марс», – отметили специалисты.

При этом ученые не исключили, что край газового облака может задеть Землю, но возможные последствия оцениваются как незначительные.

29 октября стало известно, что магнитная буря слабого или среднего уровня (G1–G2) ожидается на Земле 31 октября. Геомагнитные возмущения могут продлиться около 12–15 часов.

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