Ученые зафиксировали на Солнце крупный выброс протуберанца

Протуберанцы представляют собой относительно холодные плотные облака газа, которые удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Такие структуры могут достигать сотен тысяч и даже миллиона километров в длину. При потере устойчивости они выбрасываются в космическое пространство.