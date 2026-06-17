Вспышка вируса Эбола вряд ли перерастет в новую пандемию

Вспышка вируса Эбола вряд ли перерастет в новую пандемиюРоссии пока он не угрожает
На 14 июня количество официально подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Африке достигло 801. Из них 782 зарегистрированы в Демократической Республике Конго (ДРК), а 19 – в Уганде. Это показывают данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Общее количество смертей достигает 180. При этом стоит учитывать, что ДРК находится в состоянии активного конфликта с Руандой с 2022 г., что может значительно осложнить учет зараженных вирусом и умерших конкретно от него. Есть и другие данные: онлайн-платформа Ebola Map Global Outbreak Tracker показывает, что на конец мая в ходе текущей эпидемии всего было зарегистрировано 1046 инфицированных и 247 смертей. Интересно, что эпидемии подразделяются на «свойственные данной местности» и «активные». Первый раздел кроме ДРК и Уганды включает Габон (во всех случаях эпидемия отмечалась в одной из провинций, а не в целом по стране). Таким образом, с 1994 г. в Габоне было зарегистрировано 430 случаев заражения и 316 смертей, в ДРК (помимо нынешней эпидемии) с 1976 г. – 4800 заражений и 3200 смертей, в Уганде с 2000 г. – 614 заражений и 297 смертей.
Штамм Бундибугио, заражения которым начались в ДРК в конце апреля, вызвал новую вспышку эпидемии. Россия помогает странам Африки в борьбе с инфекцией. Например, в Уганде работает группа специалистов, которые выявляют штамм Бундибугио с помощью тест-системы, разработанной Роспотребнадзором. На континенте также активны совместные научно-исследовательские центры ведомства и несколько мобильных лабораторий. В Роспотребнадзоре 17 мая заявляли, что в пунктах пропуска на границе усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья тех, кто прибывает из регионов с повышенным риском заражения вирусом Эбола.
Менее масштабная вспышка была зафиксирована в западной части Африки в период с 2014 по 2016 г. Согласно открытым данным, включая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных тогда достигло 28 600 человек, а число смертей – 11 325.
Лихорадка Эбола – абсолютно природноочаговое заболевание, которое переносится животными, говорит политолог Глеб Кузнецов. Нынешняя вспышка не выходит за пределы традиционных территорий, и в первую очередь стоит опасаться жителям Республики Конго и Либерии, странам вне региона сейчас ничто не грозит. Проблема лихорадки Эбола заключается в том, что она распространяется посредством поведенческих привычек населения африканских стран – например, через ритуальное прикосновение к покойнику во время похорон или употребление в пищу некоторых животных. Как итог, помочь в борьбе с ней не может ни Россия, ни кто-либо еще, замечает эксперт.
Риск масштабного распространения лихорадки Эбола за пределами Африки сегодня остается относительно низким, считает профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов. Современная система эпидемиологического надзора позволяет достаточно быстро выявлять завозные случаи и ограничивать распространение инфекции, уточнил он. Тем не менее полностью исключить завоз инфекции невозможно. По словам инфекциониста «Инвитро» Андрея Позднякова, в инкубационном периоде (до 21 дня) заболевший не будет выявлен ни одной скрининговой системой, однако и заразным он становится только с появлением клинической картины.
Препаратов, непосредственно воздействующих на вирус Эбола, не существует, добавил инфекционист. Для профилактики лихорадки используется американская вакцина, разработанная против штамма Заир. Есть и европейский препарат, но пока что он не прошел полного цикла клинических испытаний. В России разработаны вакцины в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и ГНЦ ВБ «Вектор», уточнил Поздняков. Изначально они также создавались против штамма Заир, а сейчас активно модифицируются под штамм Бундибугио. При этом вакцина против лихорадки Эбола не относится к препаратам массовой иммунизации населения, сказал Шахмарданов. Она используется по эпидемиологическим показаниям и предназначена главным образом для групп риска.