Вспышка вируса Эбола вряд ли перерастет в новую пандемию

На 14 июня количество официально подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Африке достигло 801. Из них 782 зарегистрированы в Демократической Республике Конго (ДРК), а 19 – в Уганде. Это показывают данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Общее количество смертей достигает 180. При этом стоит учитывать, что ДРК находится в состоянии активного конфликта с Руандой с 2022 г., что может значительно осложнить учет зараженных вирусом и умерших конкретно от него. Есть и другие данные: онлайн-платформа Ebola Map Global Outbreak Tracker показывает, что на конец мая в ходе текущей эпидемии всего было зарегистрировано 1046 инфицированных и 247 смертей. Интересно, что эпидемии подразделяются на «свойственные данной местности» и «активные». Первый раздел кроме ДРК и Уганды включает Габон (во всех случаях эпидемия отмечалась в одной из провинций, а не в целом по стране). Таким образом, с 1994 г. в Габоне было зарегистрировано 430 случаев заражения и 316 смертей, в ДРК (помимо нынешней эпидемии) с 1976 г. – 4800 заражений и 3200 смертей, в Уганде с 2000 г. – 614 заражений и 297 смертей.