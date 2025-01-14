Илону Маску объявили войну

Бэннон – «человек без определенного места жительства» в американской политике, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он объяснил, что у Маска есть все, чего нет у его оппонента: финансовые и медийные ресурсы, доверие Трампа. «Маск также очень важен для США в целом, так как является двигателем технологического прогресса, а исчезновения Бэннона, с которым Трамп не стремится коммуницировать, никто даже не заметит», – резюмировал эксперт.