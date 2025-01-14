Илону Маску объявили войну

Илону Маску объявили войнуСтарые трамписты хотят отдалить его от президента
Илон Маск – «плохой парень», которого надо «выгнать» из Вашингтона обратно в ЮАР. С таким заявлением в интервью итальянской газете Corriere della Sera выступил экс-советник (январь – август 2017 г.) избранного президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. «Я выгоню Илона Маска отсюда еще до инаугурации <...> Моя цель – победить этого парня», – сказал Бэннон.
Предположительным поводом для критики в адрес миллиардера стала его поддержка визовой программы H-1B, позволяющей американским компаниям нанимать высококвалифицированных иностранных рабочих в «специализированных сферах». Работодатель может не гарантировать им некоторые условия, обязательные для американских граждан, и платить зарплату ниже рыночной. По словам Бэннона, эта практика обогащает Маска и других бизнесменов: «Вся иммиграционная система используется руководителями бигтехов в свою пользу, а люди недовольны».
В первое президентство Трампа (2017–2021 гг.) его администрация пыталась ограничить действие H-1B, аргументируя это защитой американских кадров. Но в ходе избирательной кампании 2022–2024 гг. он смягчил свою позицию.
Сохранение и расширение H-1B продвигают Маск и его «соправитель» в будущей комиссии по эффективному госуправлению бизнесмен Вивек Рамасвами. Их позиция возмутила некоторых членов трамповского круга и республиканской партии. Приближенная к Трампу активистка Лора Лумер и бывший конгрессмен Мэтт Гетц, которого Трамп рассматривал на пост генпрокурора, раскритиковали Маска и Рамасвами. «Мы не просили их планировать иммиграционную политику», – сказал Гетц. Но в конце декабря публичные выпады в сторону двух бизнесменов со стороны республиканцев сошли на нет. Лично Трамп высказался в поддержку H-1B.
Не только Бэннон недоволен ростом политического влияния Маска, ставшего одним из наиболее приближенных соратников избранного президента. По данным газеты The Hill, аналогичного мнения придерживаются некоторые высокопоставленные члены республиканской партии, обеспокоенные вмешательством Маска в кадровую и законотворческую политику. Это проявилось в ходе принятия временного бюджета в конце декабря, когда предположительно с подачи Маска Трамп отказался от уже согласованной между республиканцами и демократами сделки.
В 2016–2017 гг. Бэннона считали серым кардиналом Трампа, но из-за разногласий с экс-президентом он был вынужден покинуть администрацию. После поражения Трампа в 2020 г. их отношения немного улучшились. В 2024 г. Бэннон провел четыре месяца в тюрьме из-за игнорирования повесток конгресса на слушания по штурму Капитолия 6 января 2021 г., в провоцировании которого демократы и незначительная часть республиканцев обвиняют Трампа. Бэннон – сооснователь ультраправого медиаресурса Breirbart News. Бэннон был одним из вдохновителей идеи борьбы с «глубинным государством».
У Бэннона несравненно меньше влияния, чем у Маска, и такие заявления помогут Бэннону только удерживать свою более ультраправую аудиторию, отмечает политолог-американист Малек Дудаков: «Маск находится на принципиально ином уровне. Ему нет дела до Бэннона».
Бэннон – «человек без определенного места жительства» в американской политике, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он объяснил, что у Маска есть все, чего нет у его оппонента: финансовые и медийные ресурсы, доверие Трампа. «Маск также очень важен для США в целом, так как является двигателем технологического прогресса, а исчезновения Бэннона, с которым Трамп не стремится коммуницировать, никто даже не заметит», – резюмировал эксперт.