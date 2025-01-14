Байден подвел итоги работы своей администрации на международной арене

«Критики утверждали, что завершение войны ослабит наши союзы и создаст угрозу для нашей страны, включая терроризм из Афганистана», – добавил он. – «Но ничего из этого не произошло. Наши союзы остались сильными, и мы продолжаем использовать свои расширенные возможности для нанесения точечных ударов, когда это необходимо… Завершив войну, мы смогли сосредоточить свои силы и ресурсы на насущных вызовах, стоящих перед нашей страной».