Байден подвел итоги работы своей администрации на международной арене

Байден подвел итоги работы своей администрации на международной аренеЗначительная часть его речи была посвящена конфликту на Украине
Уходящий президент США Джо Байден в ходе выступления в госдепартаменте подвел итоги внешней политики своей администрации, рассказав исключительно о предполагаемых достижениях Вашингтона, передает корреспондент «Ведомостей».
Экономика и оборона
Байден заявил, что американская экономика процветает, а ее технологии «являются предметом зависти всего мира».
«Мы развиваем американское производство, включая создание передовых полупроводников, которые были изобретены здесь, в нашей стране. Мы также сделали крупнейшие в истории планеты инвестиции в борьбу с изменением климата и чистую энергетику, что стимулировало почти $500 млрд частных инвестиций», – сказал он.
Кроме того, продолжил Байден, его администрация значительно укрепила оборонно-промышленную базу, инвестировав почти $1,3 трлн в закупки и исследования.
«Эти усилия гарантируют, что мы будем полностью готовы к победе в войнах, что, в свою очередь, является лучшим способом предотвратить их в первую очередь», – добавил американский лидер.
Военно-политические альянсы
Байден в своей речи заявил, что при нем международные альянсы стали сильнее, чем они были за последние десятилетия.
«НАТО стало более способным, чем когда-либо, и все больше наших союзников вносят свою справедливую долю расходов», – сказал он, пояснив, что до его вступления в должность президента только девять стран-членов блока тратили 2% ВВП на оборону, а сейчас таковых 23.
«В Индо-Тихоокеанском регионе мы укрепили существующие партнерства и создали новые для противодействия агрессивному поведению Китая и восстановления баланса сил в регионе», – сказал он. – «Мы сделали то, что многие считали невозможным: построили первый в истории трехсторонний альянс между США, Японией и Южной Кореей, а также аналогичный альянс с участием США, Японии и Филиппин».
Уходящий президент также напомнил и о заключенном оборонном соглашении AUKUS между США, Австралией и Великобританией. «Мы подняли альянс «Квад (Quad)» (США, Япония, Австралия и Индия) на новый уровень», – продолжил он. «В Красном море мы собрали более 20 стран для защиты гражданских судов от атак хуситов и обеспечения свободы судоходства в одном из самых загруженных водных путей мира».
«В целом мы вновь укрепили веру людей в Соединенные Штаты как в настоящего, надежного партнера», – подытожил Байден.
Афганистан
Байден заявил о том, что станет первым президентом за несколько десятилетий, который передает своему преемнику страну без войны в Афганистане.
«Когда я вступил в должность, у меня был выбор. Я не видел смысла продолжать держать тысячи военных в Афганистане, терять жизни наших солдат и тратить сотни миллионов долларов ежедневно. Я решил, что пришло время завершить войну и вернуть наши войска домой, и мы это сделали», – сказал он.
В своей речи уходящий лидер США отдал дань мужеству всех, кто служил в Афганистане, и тем, кто погиб во время вывода войск.
«Критики утверждали, что завершение войны ослабит наши союзы и создаст угрозу для нашей страны, включая терроризм из Афганистана», – добавил он. – «Но ничего из этого не произошло. Наши союзы остались сильными, и мы продолжаем использовать свои расширенные возможности для нанесения точечных ударов, когда это необходимо… Завершив войну, мы смогли сосредоточить свои силы и ресурсы на насущных вызовах, стоящих перед нашей страной».
Талибы объявили 14 августа государственным праздником. В прошлом году на параде в Баграме они продемонстрировали военную технику, оставленной силами США и НАТО, включая вертолеты, внедорожники HMMWV и танки. Солдаты в форме маршировали с легкими и тяжелыми пулеметами, а группа мотоциклистов несла флаг «Талибана».
Россия и Украина
Байден в своей речи подчеркнул оказываемую Украине поддержку со стороны США, включая усилия по объединению других стран против России и выделение военной помощи для нужд украинской армии.
Президента США полагает, что после начала спецоперации у него «было две задачи: объединить мир для защиты Украины и избежать войны между двумя ядерными державами». «Мы достигли обеих целей», – заверил он.
Байден подчеркнул, что после его ухода необходимо продолжать поддерживать Украину .
«Сегодня Украина остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего, мы заложили фундамент, который позволит следующей администрации помочь украинскому народу его защитить», – добавил он.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».
Конкуренция с Китаем
Говоря о главных врагах США, Байден ожидаемо назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею.
«На момент начала нового президентского срока Соединенные Штаты находятся в значительно более сильной позиции по отношению к этим странам, чем четыре года назад», – заявил он .
Байден добавил, что Китай никогда не сможет обогнать США.
«Вы все помните, и эксперты предсказывали, что экономика Китая неизбежно превзойдет нашу. По многим прогнозам, это должно было произойти к 2030 г. или вскоре после этого», – сказал Байден. – «Но мы сказали: "Нет". Если мы будем инвестировать в самих себя, защищать наших рабочих и технологии, этого не произойдет. Согласно последним прогнозам, на текущем курсе Китай никогда не превзойдет нас».
Байден подчеркнул, что на сегодняшний день США находятся в более выгодной стратегической позиции для долгосрочной конкуренции с Китаем, чем когда он вступил в должность.
Байден напомнил, что при нем Вашингтон ввел «исторические» ограничения на экспорт и инвестиции, чтобы Китай не мог использовать самые передовые технологии и чувствительные данные против США. «Критически важно, что мы привлекли наших союзников и партнеров, создав беспрецедентное единство в подходе к Китаю. Это позволяет эффективнее решать вопросы, связанные с Китаем, совместно с партнерами, а не в одиночку», – добавил он.
Байден также заметил , что несмотря на жесткую конкуренцию, США ответственно управляют своими отношениями с Китаем, избегая их перерастания в конфликт.
Байден 20 января уступит свой пост республиканцу Дональду Трампу, победившему на президентских выборах.