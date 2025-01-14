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Байден подвел итоги работы своей администрации на международной арене

Значительная часть его речи была посвящена конфликту на Украине
Людмила Чернова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Уходящий президент США Джо Байден в ходе выступления в госдепартаменте подвел итоги внешней политики своей администрации, рассказав исключительно о предполагаемых достижениях Вашингтона, передает корреспондент «Ведомостей».

Экономика и оборона

Байден заявил, что американская экономика процветает, а ее технологии «являются предметом зависти всего мира».

«Мы развиваем американское производство, включая создание передовых полупроводников, которые были изобретены здесь, в нашей стране. Мы также сделали крупнейшие в истории планеты инвестиции в борьбу с изменением климата и чистую энергетику, что стимулировало почти $500 млрд частных инвестиций», – сказал он.

Кроме того, продолжил Байден, его администрация значительно укрепила оборонно-промышленную базу, инвестировав почти $1,3 трлн в закупки и исследования.

«Эти усилия гарантируют, что мы будем полностью готовы к победе в войнах, что, в свою очередь, является лучшим способом предотвратить их в первую очередь», – добавил американский лидер.

Военно-политические альянсы

Байден в своей речи заявил, что при нем международные альянсы стали сильнее, чем они были за последние десятилетия.

«НАТО стало более способным, чем когда-либо, и все больше наших союзников вносят свою справедливую долю расходов», – сказал он, пояснив, что до его вступления в должность президента только девять стран-членов блока тратили 2% ВВП на оборону, а сейчас таковых 23.

«В Индо-Тихоокеанском регионе мы укрепили существующие партнерства и создали новые для противодействия агрессивному поведению Китая и восстановления баланса сил в регионе», – сказал он. – «Мы сделали то, что многие считали невозможным: построили первый в истории трехсторонний альянс между США, Японией и Южной Кореей, а также аналогичный альянс с участием США, Японии и Филиппин».

Уходящий президент также напомнил и о заключенном оборонном соглашении AUKUS между США, Австралией и Великобританией. «Мы подняли альянс «Квад (Quad)» (США, Япония, Австралия и Индия) на новый уровень», – продолжил он. «В Красном море мы собрали более 20 стран для защиты гражданских судов от атак хуситов и обеспечения свободы судоходства в одном из самых загруженных водных путей мира».

«В целом мы вновь укрепили веру людей в Соединенные Штаты как в настоящего, надежного партнера», – подытожил Байден.

Афганистан

Байден заявил о том, что станет первым президентом за несколько десятилетий, который передает своему преемнику страну без войны в Афганистане.

«Когда я вступил в должность, у меня был выбор. Я не видел смысла продолжать держать тысячи военных в Афганистане, терять жизни наших солдат и тратить сотни миллионов долларов ежедневно. Я решил, что пришло время завершить войну и вернуть наши войска домой, и мы это сделали», – сказал он.

В своей речи уходящий лидер США отдал дань мужеству всех, кто служил в Афганистане, и тем, кто погиб во время вывода войск.

«Критики утверждали, что завершение войны ослабит наши союзы и создаст угрозу для нашей страны, включая терроризм из Афганистана», – добавил он. – «Но ничего из этого не произошло. Наши союзы остались сильными, и мы продолжаем использовать свои расширенные возможности для нанесения точечных ударов, когда это необходимо… Завершив войну, мы смогли сосредоточить свои силы и ресурсы на насущных вызовах, стоящих перед нашей страной».

Талибы объявили 14 августа государственным праздником. В прошлом году на параде в Баграме они продемонстрировали военную технику, оставленной силами США и НАТО, включая вертолеты, внедорожники HMMWV и танки. Солдаты в форме маршировали с легкими и тяжелыми пулеметами, а группа мотоциклистов несла флаг «Талибана».

Россия и Украина

Байден в своей речи подчеркнул оказываемую Украине поддержку со стороны США, включая усилия по объединению других стран против России и выделение военной помощи для нужд украинской армии.

Президента США полагает, что после начала спецоперации у него «было две задачи: объединить мир для защиты Украины и избежать войны между двумя ядерными державами». «Мы достигли обеих целей», – заверил он.

Байден подчеркнул, что после его ухода необходимо продолжать поддерживать Украину .

«Сегодня Украина остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего, мы заложили фундамент, который позволит следующей администрации помочь украинскому народу его защитить», – добавил он.

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

Конкуренция с Китаем

Говоря о главных врагах США, Байден ожидаемо назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

«На момент начала нового президентского срока Соединенные Штаты находятся в значительно более сильной позиции по отношению к этим странам, чем четыре года назад», – заявил он .

Байден добавил, что Китай никогда не сможет обогнать США.

«Вы все помните, и эксперты предсказывали, что экономика Китая неизбежно превзойдет нашу. По многим прогнозам, это должно было произойти к 2030 г. или вскоре после этого», – сказал Байден. – «Но мы сказали: "Нет". Если мы будем инвестировать в самих себя, защищать наших рабочих и технологии, этого не произойдет. Согласно последним прогнозам, на текущем курсе Китай никогда не превзойдет нас».

Байден подчеркнул, что на сегодняшний день США находятся в более выгодной стратегической позиции для долгосрочной конкуренции с Китаем, чем когда он вступил в должность.

Байден напомнил, что при нем Вашингтон ввел «исторические» ограничения на экспорт и инвестиции, чтобы Китай не мог использовать самые передовые технологии и чувствительные данные против США. «Критически важно, что мы привлекли наших союзников и партнеров, создав беспрецедентное единство в подходе к Китаю. Это позволяет эффективнее решать вопросы, связанные с Китаем, совместно с партнерами, а не в одиночку», – добавил он.

Байден также заметил , что несмотря на жесткую конкуренцию, США ответственно управляют своими отношениями с Китаем, избегая их перерастания в конфликт.

Байден 20 января уступит свой пост республиканцу Дональду Трампу, победившему на президентских выборах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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