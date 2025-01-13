Белый дом допустил заключение соглашения по заложникам в Газе до конца недели
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников может быть заключено на этой неделе, до конца окончания президентского срока Джо Байдена, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы близки к достижению соглашения, и это может быть завершено на этой неделе, – сказал Салливан на пресс-брифинге. – Я не даю обещаний или прогнозов, но возможность для этого есть, и мы будем работать над тем, чтобы это произошло».
Салливан подчеркнул, что сейчас переговоры находятся на решающем этапе .
Он добавил, что вчера Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а недавно завершил телефонный разговор с эмиром Катара.
«В ближайшее время он также свяжется с президентом Египта», – добавил Салливан.
Катар передал Израилю и радикальной палестинской группировке «Хамас» итоговый проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что текст соглашения был выработан на переговорах в столице Катара Дохе. В переговорах, в частности, участвовал спецпосланник будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
12 января в Катаре начались переговоры по сделке об освобождении израильских заложников, которые удерживаются в Газе. В январе представитель «Хамаса» заявил Reuters, что группировка утвердила список из 34 заложников в рамках возможного соглашения с Израилем.
Бои в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава Газы, количество погибших за время боевых действий превысило 46 500 человек.