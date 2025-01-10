Белый дом: Трамп сможет отменить санкции против России только через конгресс
Избранный президент США Дональд Трамп должен будет обратиться к конгрессу, если примет решение об отмене новых масштабных санкций против России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Отвечая на вопрос, придется ли новой администрации обращаться к конгрессу, чтобы отменить эти санкции, если они так решат, Кирби сказал: «Я думаю, да».
«Эти меры были приняты исполнительной властью, и следующая администрация будет решать, какие дополнительные исполнительные действия она захочет предпринять, если вообще захочет», – добавил представитель Белого дома.
10 января минфин США, а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».
Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
Администрация президента Джо Байдена сообщила команде Дональда Трампа о введении новых санкций против России, добавил Кирби.
Санкции ввели и против «КузбассРазрезУгля» – одного из крупнейших производителей и экспортеров угля в России – и «Русского угля». Также под ограничения попали «Совкомфлот» и 69 его судов. Введены ограничения и против структур «Сургутнефтегаза» – его банка, «Калининграднефтепродукта» и др.