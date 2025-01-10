Песков: администрация Байдена хочет оставить Трампу максимально тяжелое наследие
Уходящая администрация действующего президента США Джо Байдена пытаться оставить избранному президенту Дональду Трампу максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможном введении нового пакета антироссийских санкций.
«В русле усилий вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», – предположил представитель Кремля, добавив, что для серьезных комментариев нужно дождаться официальных сообщений.
9 января Reuters писало, что Байден на этой неделе планирует обнародовать новые санкции против России. Источники агентства подчеркивают, что администрация президента планирует объявить экономические санкции до инаугурации Трампа. Санкции будут введены для усиления позиций Киева.
The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в Евросоюзе опасаются, что Трамп отменит меры «эпохи Байдена», в том числе антироссийские санкции. Европейские чиновники надеются, что Трамп сохранит антироссийские санкции в качестве рычага давления на Москву в ходе потенциальных переговоров о разрешении ситуации на Украине.