Песков: администрация Байдена хочет оставить Трампу максимально тяжелое наследие

The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в Евросоюзе опасаются, что Трамп отменит меры «эпохи Байдена», в том числе антироссийские санкции. Европейские чиновники надеются, что Трамп сохранит антироссийские санкции в качестве рычага давления на Москву в ходе потенциальных переговоров о разрешении ситуации на Украине.