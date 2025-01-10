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Песков: администрация Байдена хочет оставить Трампу максимально тяжелое наследие

Ведомости

Уходящая администрация действующего президента США Джо Байдена пытаться оставить избранному президенту Дональду Трампу максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможном введении нового пакета антироссийских санкций.

«В русле усилий вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», – предположил представитель Кремля, добавив, что для серьезных комментариев нужно дождаться официальных сообщений.

9 января Reuters писало, что Байден на этой неделе планирует обнародовать новые санкции против России. Источники агентства подчеркивают, что администрация президента планирует объявить экономические санкции до инаугурации Трампа. Санкции будут введены для усиления позиций Киева.

The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в Евросоюзе опасаются, что Трамп отменит меры «эпохи Байдена», в том числе антироссийские санкции. Европейские чиновники надеются, что Трамп сохранит антироссийские санкции в качестве рычага давления на Москву в ходе потенциальных переговоров о разрешении ситуации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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