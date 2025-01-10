FT: ЕС беспокоит риск отмены Трампом антироссийских санкций
В Евросоюзе опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп отменит меры «эпохи Байдена», в том числе антироссийские санкции. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.
Издание приводит мнения европейских чиновников, считающих, что ЕС беспокоит то, что Трамп после вступления в должность отменит указы своего предшественника – действующего президента США Джо Байдена, касающиеся ограничительных мер против России. Чиновники надеются, что Трамп сохранит антироссийские санкции в качестве рычага давления на Москву в ходе потенциальных переговоров о разрешении ситуации на Украине.
9 января Reuters писало, что Байден на этой неделе планирует обнародовать новые санкции против России. Источники агентства подчеркивают, что администрация президента планирует объявить экономические санкции до инаугурации Трампа. Санкции будут введены для усиления позиций Киева.
21 ноября минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс», «Сургутинвестнефти», «Энерготрансбанка», «Фора-банка», банка «Кремлевский», банка «Синара», банка «Итуруп», АО «Депозитарная компания регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др. Среди физических лиц под санкциями оказались первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин и директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.