FT: ЕС беспокоит риск отмены Трампом антироссийских санкций

Издание приводит мнения европейских чиновников, считающих, что ЕС беспокоит то, что Трамп после вступления в должность отменит указы своего предшественника – действующего президента США Джо Байдена, касающиеся ограничительных мер против России. Чиновники надеются, что Трамп сохранит антироссийские санкции в качестве рычага давления на Москву в ходе потенциальных переговоров о разрешении ситуации на Украине.