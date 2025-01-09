Байден объявит о новых санкциях против России
Президент США Джо Байден на этой неделе планирует обнародовать новые санкции против России, сообщает Reuters.
Источники агентства подчеркивают, что администрация президента планирует объявить экономические санкции до вступления на пост избранного президента Дональда Трампа. Санкции введутся в качестве мер по усилению позиций Киева в конфликте.
Администрация Байдена ставит своей целью укрепить позицию Украины, чтобы обеспечить ей рычаги для начала мирных переговоров с Россией.
21 ноября минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс», «Сургутинвестнефти», «Энерготрансбанка», «Фора-банка», банка «Кремлевский», банка «Синара», банка «Итуруп», АО «Депозитарная компания регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др. Среди физических лиц под санкциями оказались первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин и директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
Помимо санкций против России Джо Байден также планирует ввести ограничения на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта. Санкции могут коснуться как некоторых стран, так и отдельных компаний.