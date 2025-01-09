Байден объявит о новых санкциях против России

21 ноября минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс», «Сургутинвестнефти», «Энерготрансбанка», «Фора-банка», банка «Кремлевский», банка «Синара», банка «Итуруп», АО «Депозитарная компания регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др. Среди физических лиц под санкциями оказались первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин и директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.