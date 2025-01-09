Что будет с мировой экономикой в 2025 году

Что будет с мировой экономикой в 2025 годуЭксперты не ждут усиления деглобализации, но опасаются последствий торговых войн
Мировая экономика и так уже находится в состоянии фрагментации по регионам влияния – в 2025 г. борьба за место под солнцем продолжится, а вероятность торговых войн усилится, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, будет происходить перенаправление торговых потоков, что даст стимулы для развития третьих стран. С наибольшими трудностями может столкнуться европейская экономика из-за усиления рисков стагнации. Китай займется смягчением последствий грядущей торговой войны со Штатами, третьи страны выиграют от этого противостояния, а Индия станет новой звездочкой мировой экономики.
Большинство экспертов связывают тренды будущего года с экономической политикой избранного президента США Дональда Трампа. Он пообещал ввести пошлины на товары основных торговых партнеров сразу после инаугурации 20 января. Согласно его заявлениям, тарифы в размере 25% будут установлены на импорт из Канады и Мексики, 10% – на поставки из Китая. От европейских властей республиканец потребовал восполнить крупные закупки американских энергоресурсов, иначе ЕС также «ожидают сплошные пошлины». Приход Трампа «может повлиять каким-то образом на ситуацию и в мировой экономике и касаться российской ситуации», говорил 25 декабря министр финансов Антон Силуанов.