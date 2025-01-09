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/ Экономика

Что будет с мировой экономикой в 2025 году

Эксперты не ждут усиления деглобализации, но опасаются последствий торговых войн
Яков Тимаков
Thomas Peter / Reuters
Thomas Peter / Reuters

Мировая экономика и так уже находится в состоянии фрагментации по регионам влияния – в 2025 г. борьба за место под солнцем продолжится, а вероятность торговых войн усилится, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, будет происходить перенаправление торговых потоков, что даст стимулы для развития третьих стран. С наибольшими трудностями может столкнуться европейская экономика из-за усиления рисков стагнации. Китай займется смягчением последствий грядущей торговой войны со Штатами, третьи страны выиграют от этого противостояния, а Индия станет новой звездочкой мировой экономики.

Большинство экспертов связывают тренды будущего года с экономической политикой избранного президента США Дональда Трампа. Он пообещал ввести пошлины на товары основных торговых партнеров сразу после инаугурации 20 января. Согласно его заявлениям, тарифы в размере 25% будут установлены на импорт из Канады и Мексики, 10% – на поставки из Китая. От европейских властей республиканец потребовал восполнить крупные закупки американских энергоресурсов, иначе ЕС также «ожидают сплошные пошлины». Приход Трампа «может повлиять каким-то образом на ситуацию и в мировой экономике и касаться российской ситуации», говорил 25 декабря министр финансов Антон Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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