Что будет с мировой экономикой в 2025 году

Мировая экономика и так уже находится в состоянии фрагментации по регионам влияния – в 2025 г. борьба за место под солнцем продолжится, а вероятность торговых войн усилится, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По их словам, будет происходить перенаправление торговых потоков, что даст стимулы для развития третьих стран. С наибольшими трудностями может столкнуться европейская экономика из-за усиления рисков стагнации. Китай займется смягчением последствий грядущей торговой войны со Штатами, третьи страны выиграют от этого противостояния, а Индия станет новой звездочкой мировой экономики.