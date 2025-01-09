Bloomberg: Байден расширит ограничения на экспорт американских ИИ-чипов

По информации агентства, речь идет об ограничении продаж ИИ-чипов, которые используются в центрах обработки данных. Об ограничениях администрация президента может объявить 10 января, они могут быть введены как на уровне стран, так и конкретных компаний. В Nvidia заявили, что новые ограничения не поспособствуют снижению риска «неправомерного использования технологии ИИ другими странами», а только поставят под угрозу экономический рост США.