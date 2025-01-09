Bloomberg: Байден расширит ограничения на экспорт американских ИИ-чипов
Действующий президент США Джо Байден намерен перед уходом с поста расширить ограничения на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта (ИИ). В частности, новый раунд затронет Nvidia и ряд других технологических компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента.
По информации агентства, речь идет об ограничении продаж ИИ-чипов, которые используются в центрах обработки данных. Об ограничениях администрация президента может объявить 10 января, они могут быть введены как на уровне стран, так и конкретных компаний. В Nvidia заявили, что новые ограничения не поспособствуют снижению риска «неправомерного использования технологии ИИ другими странами», а только поставят под угрозу экономический рост США.
На фоне публикации агентства на закрытии торгов 8 января акции Nvidia теряли 1% в стоимости. На 12:26 мск котировки колеблются на уровне $140 за акцию, свидетельствуют данные Nasdaq, при этом торги открылись небольшим снижением. В начале декабря 2024 г. администрация Байдена ввела третий пакет санкций против Китая, нацеленный на ограничение развития ИИ-отрасли и полупроводниковых технологий. Новые меры экспортного контроля затрагивают поставки микросхем памяти с высокой пропускной способностью в Китай. Такие чипы являются фундаментом, обеспечивающим развитие технологий ИИ.
В ответ на новые санкции государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) 9 декабря 2024 г. начало расследование против американской компании Nvidia, которая на сегодняшний день является крупнейшим мировым поставщиком чипов, необходимых для ИИ.