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Bloomberg: Байден расширит ограничения на экспорт американских ИИ-чипов

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден намерен перед уходом с поста расширить ограничения на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта (ИИ). В частности, новый раунд затронет Nvidia и ряд других технологических компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента.

По информации агентства, речь идет об ограничении продаж ИИ-чипов, которые используются в центрах обработки данных. Об ограничениях администрация президента может объявить 10 января, они могут быть введены как на уровне стран, так и конкретных компаний. В Nvidia заявили, что новые ограничения не поспособствуют снижению риска «неправомерного использования технологии ИИ другими странами», а только поставят под угрозу экономический рост США.

На фоне публикации агентства на закрытии торгов 8 января акции Nvidia теряли 1% в стоимости. На 12:26 мск котировки колеблются на уровне $140 за акцию, свидетельствуют данные Nasdaq, при этом торги открылись небольшим снижением. В начале декабря 2024 г. администрация Байдена ввела третий пакет санкций против Китая, нацеленный на ограничение развития ИИ-отрасли и полупроводниковых технологий. Новые меры экспортного контроля затрагивают поставки микросхем памяти с высокой пропускной способностью в Китай. Такие чипы являются фундаментом, обеспечивающим развитие технологий ИИ.

В ответ на новые санкции государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) 9 декабря 2024 г. начало расследование против американской компании Nvidia, которая на сегодняшний день является крупнейшим мировым поставщиком чипов, необходимых для ИИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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