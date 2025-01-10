Япония введет новые антироссийские санкции
Правительство Японии приняло решение о внесении в санкционные списки 11 физических лиц, 51 юридического и трех банков из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение японского кабмина.
Под ограничения, в частности, попали Московский институт теплотехники, НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат, КБ «Турбина», Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники, Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», Марийский машиностроительный завод, входящее в концерн «Алмаз-Антей» предприятие «Гранит», Климовский специализированный патронный завод, Казанский и Тамбовский пороховые заводы, Институт радионавигации и времени, а также другие компании. Под санкции попали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.
Санкции также коснутся гендиректора «Алросы» Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, главы «ПСВ Технологии» Сергея Петрова, вице-президента ЦМРБанка Дмитрия Никулина, гендиректора логистической компании Novelco Григория Григорьева, главы «Электромашины» Игоря Афанасьева, гендиректора «Тесткомплекта» Руслана Булатова, главы завода им. В. А. Дегтярева Андрея Казазаева, руководителя Нижегородского машиностроительного завода Василия Шупранова, названного владельцем «Рафорта» Рафаэля Газаряна, владельцем «Технологии» – Алексея Буднева.
10 февраля 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.
В марте 2024 г. Япония ввела санкции против «Калашникова», «Алмаз-Антея», «Уралвагонзаводя» и «Базальта». Также ограничения были введены в отношении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), компании «Авиадвигатель», научно-производственных объединений «Аврора» и «Импульс», конструкторского бюро «Новатор» и др.