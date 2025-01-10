Япония введет новые антироссийские санкции

Под ограничения, в частности, попали Московский институт теплотехники, НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат, КБ «Турбина», Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники, Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», Марийский машиностроительный завод, входящее в концерн «Алмаз-Антей» предприятие «Гранит», Климовский специализированный патронный завод, Казанский и Тамбовский пороховые заводы, Институт радионавигации и времени, а также другие компании. Под санкции попали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.