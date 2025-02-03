Глава ВОЗ попросил страны подтолкнуть Трампа к возвращению США в организацию
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров повлиять на решение президента США Дональда Трампа о выходе из организации, сообщает Associated Press (AP).
Страны, входящие в состав ВОЗ, оказывают давление на организацию в связи с потерей крупнейшего донора. За 2024 и 2025 гг. США выделили примерно $988 млн, что составило около 14% бюджета ВОЗ.
«Крыша горит, и нам нужно потушить пожар как можно скорее», – заявил представитель Германии Бьорн Куммель на ключевом заседании по бюджету ВОЗ.
21 января, в первый день пребывания на должности президента США, Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Трамп давно критиковал ВОЗ, а его администрация официально вышла из организации в июле 2020 г. во время распространения COVID-19. В указе говорится, что ВОЗ «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».