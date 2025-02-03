Глава ВОЗ попросил страны подтолкнуть Трампа к возвращению США в организацию

21 января, в первый день пребывания на должности президента США, Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Трамп давно критиковал ВОЗ, а его администрация официально вышла из организации в июле 2020 г. во время распространения COVID-19. В указе говорится, что ВОЗ «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».